德语媒体：可以将习近平称作"独裁者"吗？

德国外长贝尔博克直呼中国党和国家领导人为"独裁者"的事件仍在发酵，中国外交部为此召见了德国驻华大使，但令人不解的是，这一令中国"强烈不满"的事件，中国官方媒体却鲜有报道。与此相反，德语媒体中相关的讨论则仍在继续。