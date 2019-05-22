邓小平诞辰 官媒“快闪”发旧文为那般

（德国之声中文网）周四是中共已故领导人邓小平诞辰115周年纪念日，位于四川广安的邓小平故里铜像广场举行了献花仪式。而据多家媒体报道，在这一天官媒《人民日报》旗下的两个微信公众号--"人民阅读"和"人民日报出版社"都发表了题为《邓小平废除领导职务终身制》的文章。虽然相关文章之后很快又消失匿迹，但是不少网民也对这一现象所折射出的政治信号进行了讨论和解读。

根据被称作"墙外知乎"的"品葱网"所发布的网页存档，这篇摘自《平民邓小平》（余玮著，人民日报出版社）的文章在8月22日16点发布。文章第一段就明确指出，"废除领导干部职务终身制，建立退休制度，是邓小平成为党的第二代领导集体的核心之后提出的一个重要主张。早在1977年，他在重新恢复领导职务之时，就提出了干几年便退下来的要求。"

文章接下来叙述了邓小平提出废除领导职务终身制的过程，其中引述了一段话写道："由于传统习惯势力的影响，在我们党的干部队伍中，普遍地、长期地存在着一种只能上不能下，只能进不能出，只能升不能降，只能留不能去，只能干不能退的倾向，要从庙里请出老菩萨谈何容易！"节选的这段文章以1989年十三届四中全会召开，江泽民当选中共总书记，第三代中央领导集体建立结尾。

这篇文章"昙花一现"之后，很快被删除。相关的文章和讨论在微博上难寻踪迹，不过在"墙外"的一些网站和社交平台上有不少相关的讨论。有的评论人士认为，人民日报公号发布的这篇文章，剑指习近平修宪废除国家领导人任期限制，是党内对习政策不满者借机发出的信号。"品葱"相关发布网页上一位网友评论分析道："放在很不起眼的人民日报出版社的自媒体新闻，发布在头条这种专营自媒体网站上。并不是人民日报的或新华社社论。……所以这并不是要反了的节奏，只是反对习的放出的暗箭。 "

据推特网友分享的截图显示，即使在被删之前，这篇《邓小平废除领导职务终身制》的帖文也无法分享转发，原因是"违反微信公众平台运营规范"。网友"荣剑"对此评论道："感觉就是发帖小编和删帖小编共同导演的一出双簧戏……这类由官媒有意无意进行的舆论博弈，影响力不可小视，这次拿邓的话来说事，正如毛主席所说：为了打鬼，借助钟馗。"

也有网友指出邓小平废除领导终身制的"虚伪性"，比如网友"roc20190101"就写道："事实上邓小平只是更狡猾而已，他并没有废除领导职务终身制，只是当了太上皇，这样既不用负责任还可以幕后操纵。又把一批老家伙哄下台，一举三得的权术而已。比起习近平的我一人负责，少了独裁者的担当。"

2018年，第十三届全国人大第一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》，其中包括删除国家主席、副主席连续任职不得超过两届的限制，引起国内和国际上的广泛关注。这次修宪也可以视为实行近三十年，经三代领导人实践的废除领导职务终身制的终结。