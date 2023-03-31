邊境口角再起 印度拒中國更改「藏南」地名

（德國之聲中文網）印度週二（4月4日）對中國試圖重新命名兩國邊境的主權爭議地區——阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）做出尖銳回應，稱其「斷然拒絕」此舉。

中國民政部週日（2日）發表聲明，稱其為「我國藏南地區部分地名進行了標準化處理」，更改了印度「阿魯納恰爾邦」11處地點的公開使用地名，包括五座山峰。

該聲明內含一張地圖，顯示中國所謂的「藏南」地區，是中國與印度的邊界被劃定在雅魯藏布江以北的區域，屬於有主權爭議的領土範圍。

中國外交部發言人毛寧4日在例行記者會上表示，此舉是根據國務院地名管理的有關規定辦理，且「藏南地區是中國領土」，「這完全是中國主權範圍之內的事情。」

此說法遭到印度官方駁斥。印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）4日在其推特上説：「這並不是中國第一次做出這樣的嘗試。我們斷然拒絕這種做法。阿魯納恰爾邦現在是、過去是、將來也是印度不可分割的一部分。捏造名稱的企圖並無法改變這一事實。」

中印邊境衝突

1962年，中國和印度在其劃分不清、長達3800公里的邊境線上爆發戰爭，其後情勢局漸趨於穩定，相對相安無事。然而，2020年，兩國再次於邊境的拉達克山區爆發衝突，至少有24名士兵被殺，雙方關係急轉直下。去年12月，雙方部隊在阿魯納恰爾邦的塔旺地區又發生混戰。

今年3月，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）說，印度最高的高原拉達克的局勢「脆弱而危險」，因為中印雙方的軍隊在該區部署得非常接近。

而這不是第一次中國政府以「規範藏南地名」為由，公開宣布更改爭議主權地名，與印度爆發領土爭端。另外兩次發生於2017年與2021年，分別涉及6處、15處地名，但該更動都未獲印度政府接受。

部分分析人士認為，中國之所以要將爭議地區重新命名，是為了提醒中國社會，其政府對這些區域仍握有主權，同時向對手施壓、為國際法院或世界仲裁庭的聽審做準備。

而今年2月，中印兩國曾於北京舉行「中印邊境事務磋商和協調工作機制」（WMCC）第26次會議。根據中國外交部聲明，雙方在會中達成四點共識，包含同意積極落實「推動邊境局勢進一步穩下來」、避免現地局勢反覆，並同意在此前達成共識的基礎上相向而行，加快推進解決中印邊界西段有關問題，早日達成雙方都能接受的方案。

此外，中印雙方也同意繼續保持外交軍事渠道密切溝通，盼能儘早舉行第18輪軍長級會談。

（路透社、中國民政部、中國外交部、印度外交部）

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