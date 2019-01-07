 邀请外交官视察新疆 政治宣导或客观报导? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2019

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时政风云

邀请外交官视察新疆 政治宣导或客观报导?

中国政府过去一週陆续开放外国媒体在官员陪同下参访新疆，并让来自12个国家的的驻华外交官轮流参访。巴基斯坦媒体报导，中国官员甚至邀请联合国派员视察新疆再教育营，以客观公正的角度了解实际情况。

China Uiguren in Xinjiang (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

中国官媒新华社报导，来自12国的外交官于去年12月28日至30日参访了新疆的再教育营，并强调他们透过参访了解新疆社会稳定与经济发展的要素。

(德国之声中文网) 中国政府罕见的在过去一週陆续邀请少数的外国媒体与12国外交官在官员陪同下视察新疆的再教育营。根据中国官媒新华社报导，新疆自治区的政府去年12月28日到30日安排了来自俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、阿富汗、泰国与科威特等十二国驻华外交官参访新疆。新华社表示他们透过文化行程、与当地各族群互动及视察再教育营来「深入了解新疆社会稳定、民生改善和经济发展取得的新成就」，并称它们期待与中国在多个领域交流互动。

报导也引用马来西亚外交人员默罕默德·霍思尼·沙希蓝的回应，称他亲眼目睹中国政府重视宗教自由，保障中国境内的宗教活动，并指控西方媒体不实报导，「对新疆人权和宗教问题进行污蔑和抹黑」。他对新华社表示:「看了以后才知道，完全不是他们说的那样。」

此外，受邀参访国之一的巴基斯坦媒体则报导，新疆自治区主席雪克莱提‧扎克尔 (Shohrat Zakir) 受访时表示，新疆是一个开放的地区，所以他邀请想视察再教育营的联合国官员参访新疆，透过视察来客观公正的了解实际情况。他强调:「我们欢迎任何想参访新疆的联合国官员来了解实际情况，而我们也希望他们会依据所见的事实作评论。

该报导引用扎克尔的回应，指出新疆偏远地区的人民通常识字率低，很多人都不会说中文，并对中国国内与世界上的大事都不了解。设立再教育营便是为了提升人民工作技能、让他们学会中文并增加人民的法律常识。扎克尔强调:「我们希望教育与训练能帮助他们融入主流社会，并去除他们心中的激进思想。」

完美的政治宣导

然而，长期关注新疆议题的学者与专家认为，中国开放新疆视察是完美的政治宣导，而非真的想释出善意。德国的新疆专家郑国恩 (Adrian Zenz) 在推特上发文表示，中国政府的这个决定是完美的政治宣导策略，却也间接替路透社週日 (1月6日) 报导中提到的再教育营细节背书。

China Bazaar von Uighurs in Xinjiang (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd)

然而，长期关注新疆议题的学者与专家认为，中国开放新疆视察是完美的政治宣导，而非真的想释出善意。

人权观察的中国部主任索菲・理查森 (Sophie Richardson) 则在发出声明表示，虽然中国透过外国媒体向联合国喊话，称欢迎联合国官员视察再教育营，但却没有对视察的条件多做解释。她说为了进行有意义的参访，中国政府应该保证外交官或专家能在不受管制的前提下，视察任何一个他们想参访的再教育营，而不该只被准许视察中国政府指定的再教育营。

她强调:「中国政府必须允许联合国官员或专家与任何愿意分享的人进行访谈，并保障不报復当事人与其家人。此外，联合国官员必须能与联合国会员国分享他们视察的结果与担忧，将这些资讯公开。任何参与再教育营视察的人员都该公开向中国政府表明，打压新疆少数民族是违法且不被国际社会接受的。」

理查森说，除非专家与外交官被允许在不受管制的情形下参访新疆，否则任何参访的客观性都会受到质疑。

杨威廉/罗法 (综合报导)

 

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