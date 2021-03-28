 避风牛轭礁? 美国与菲律宾讨论南海问题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2021

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避风牛轭礁? 美国与菲律宾讨论南海问题

200余艘中国渔船聚集在南海的牛轭礁水域，引发了菲律宾方面的担心。菲律宾与美国的国家安全顾问在通话时表示，要共同应对挑战。北京方面则坚称，这些中国渔船只不过是在泻湖内避风。

Satelliten-Bild Philippinen Chinesische Schiffe ankern bei Spratly Inseln

卫星照片显示，3月下旬，上百艘船只在牛轭礁的泻湖内避风

(德国之声中文网) 美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)3月31日与菲律宾国家安全顾问埃斯佩龙(Hermogenes Esperon)通电话，讨论了中国在南海争议水域的行动。两人都对中方的行动表示担忧。

就在几天前，菲律宾国防部发布消息称，有超过200艘"由民兵组织操控的中国船只"侵入了牛轭礁(Whitsun Reef)水域，认为此举侵犯菲律宾的主权和海洋权益，要求中方立刻停止此类行动。菲律宾外交部也向北京发出了正式的抗议

稍早前，中国驻菲律宾大使馆对外界表示，牛轭礁水域一直是"中国南沙群岛的一部分，长期以来，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼。近期由于海况原因，中方一些渔船在牛轭礁附近避风，这很正常。没有所谓'中国海上民兵船'，任何无端揣测都是无益的，希望有关方面理性看待。"

Philippinen | Über 220 chinesischen Schiffe am 7. März 2021 am Pfingstriff im Südchinesischen Meer festgemacht

牛轭礁水域的中国渔船(摄于3月7日)

不过，在南海水域，许多中国渔民都被吸纳加入了海上民兵组织，接受简易军事训练，具有渔民和民兵的双重身份。美军舰艇在南海的"自由航行"行动中也不时受到中国渔船干扰，但是美方并无直接证据表明这些渔船属于中国海上民兵组织。对于美国海军而言，这是一个棘手的难题：并没有现成的行为规则可以适用于同中国渔船打交道。而北京方面也能够很容易地撇清同这些渔船的关系。

在3月31日的通话中，沙利文强调，美国"与菲律宾盟友站在一起，维护基于规则的国际海洋秩序"。双方还重申了《美菲共同防御条约》在南海的适用性。根据白宫发布的通话纪要，两名国家安全顾问一致认为，"美国和菲律宾将继续密切配合，以应对南海挑战。"

牛轭礁位于南沙群岛九章群礁东北端，多年来由中国实际控制。这座只有在低潮时能露出水面的礁盘距离菲律宾巴拉望岛大约170海浬。按照2016年海牙国际仲裁庭"南海岛礁皆不能产生领海或专属经济区"之判决，牛轭礁水域应属菲律宾的专属经济区。

牛轭礁拥有大型泻湖，常常成为各国渔民的避风场所。

文山/李鱼/(路透社等)

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