避谈抵制北京冬奥 美称支持报道自由

（德国之声中文网）美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price)周四 (11月4日)表示，美方敦促中国官员，在奥运会和残奥会期间，不要限制记者的行动和访问自由，确保他们安全，并能够自由报道。

20国集团首脑会后宣言提到，20国集团领导人「期待北京2022年冬奥会和残奥会，作为来自世界各地的运动员的竞争机会，这也是人类韧性的象征」。普莱斯被问到这是否代表美方不会抵制北京举办冬奥会。

他说：「除了该公报的文本之外，我没有任何新的信息，但我们已经清楚地表明了对在新疆发生的事情以及在中国境内已经和正在发生的侵犯人权行为的立场。」

报道自由成疑

德国记者协会（DJV）主席余贝拉尔（Frank Überall）表示，国际奥委会“有责任保障记者们在冬奥会举办期间可以自由、不受阻碍地进行报道”。

此外，驻华外国记者协会（FCCC）也向国际奥委会投诉中国进一步限缩新闻自由。该协会担心北京东奥会期间情况会变得更糟。驻华外国记者协会称，届时会出现新闻工作者不被允许进入比赛场馆以及警察恐吓记者之类的情况。

一家国际媒体的驻华记者抱怨说：“有一次我们做了一个电视报道，其中使用了在北京冬奥会一个主办地拍摄的镜头。报道中我们提到一些因中国侵犯人权现象而抵制北京冬奥会的呼吁。“不久之后，新闻活动的组织方给这位外国记者打电话，用英文和中文辱骂他。这名记者说：“他威胁我说，我们不会再得到任何邀请。从那时起，我们真的就没再受到过邀请。”

除了驻华记者目前在中国国内遇到的各种困难和阻碍，外国媒体现在也很难向中国加派人员加强报道。德广联驻华记者表示，主要原因是中国为了维持国内对新冠病毒“零容忍”的策略，只允许批准少数飞往中国的航班，而且现在几乎不对外国人发放签证。

德广联驻华记者指出，中国对外国记者报道的限制也有违于《奥林匹克宪章》第48条。《奥林匹克宪章》第48条明确规定：“国际奥委会应当采取一切必要措施以保证全世界不同媒体及最广泛的观众对奥运会进行全面报道。国际奥委会有权作出与奥运会媒体报道相关的决定。”

德国记者协会主席余贝拉尔说，国际奥委会表示他们会向北京方面提出外国记者的这些担忧，但是他认为，这么做远不够，“外交辞令”起不到作用。

此外，他还指出，中国打压外国批评性记者的情况已大规模增加。“如果这已经成为冬奥会的一个预兆，那就有理由为此感到担忧”。

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