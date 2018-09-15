 避规美制裁 欧盟宣布迂回措施 | 经济纵横 | DW | 25.09.2018

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经济纵横

避规美制裁 欧盟宣布迂回措施

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼在纽约表示，为了挽救与伊朗签署的核协议，欧盟准备成立一个机构来回避美国对伊朗的制裁。

USA P5+1 Gespräche in New York über den Atom-Abkommen mit dem Iran | Mogherini und Zarif (picture_alliance/dpa/A. Shcherbak)

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼资料图片

（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini ）在与2015年伊朗核协议签署人会晤之后表示，应该成立一个所谓的易货特殊用途公司（SPV）来保障与伊朗的"合法金融交易"，使欧洲公司能够继续与伊朗的生意。

此前，莫盖里尼在联合国大会召开期间在纽约同英国、法国、德国、俄罗斯、中国以及伊朗代表举行了会晤。与会者一致认为伊朗应该全面遵守其核义务。

特朗普推翻与伊朗的核协议

美国总统特朗普单方取缔了2015年5月签署的"关于限制伊朗核计划的维也纳协定"，理由是该协定不够全面。特朗普还重新恢复了较早时候对伊朗实施的经济制裁。美国计划11月初开始对伊朗的新一轮制裁，目的是阻止该国的石油出口。延展阅读：左手制裁右手谈判 伊朗：美国打心理战

惩罚措施还针对继续与伊朗做生意的第三国公司。许多欧洲公司受到影响。莫格里尼现在表示通过建立一个特殊用途公司来继续与伊朗的生意，挽救核协议。这符合"国际利益"。

  • Iran Proteste gegen Regierung in Teheran | Handy (picture-alliance/AP Photo)

    伊朗怎么了？

    不满增加

    高失业率，高通货膨胀率，再加上不断扩大的贫富差距。伊朗面对的经济困境令大量伊朗人感到失望和不满。伊朗核协议签署之后，国际社会开始取消对伊朗的制裁，但是伊朗人民的生活却并未由此获得改善。

  • Iran Teheran Porteste (Getty Images/AFP/STR)

    伊朗怎么了？

    底层人站了起来

    参与抗议活动的主要是社会底层人群。这些人从各个大城市涌入首都德黑兰，表达自己内心的愤怒与不满。

  • Iran Protest (twitter_arteshbood)

    伊朗怎么了？

    政治诉求

    目前还不清楚，是否有人以及谁组织了如此大规模的抗议活动。不过有一点是清楚的，抗议者们的政治诉求越来越清晰。他们要求伊朗政府停止对黎巴嫩真主党提供支持，不再干涉叙利亚和伊拉克的内政。抗议者们要求政府集中精力解决伊朗国内问题，同时他们还要求伊朗最高领导人哈梅内伊下台。

  • Iran Ali Chamenei, Oberster Religionsführer (picture-alliance/Anadolu Agency/Salampix)

    伊朗怎么了？

    “敌人的煽动”

    抗议活动爆发5天后，哈梅内伊才出面做出反应。本周二（1月2日），他指责伊朗的“敌人们”引发了近10年来最大规模的反对该国伊斯兰政权的抗议。他说，“敌人们”出资出力，提供武器，通过政治和情报手段试图搞乱伊朗社会秩序。

  • Iran Proteste gegen Regierung in Teheran (Getty Images/AFP)

    伊朗怎么了？

    强力打压

    伊朗官方称，已经有450多人因与抗议活动相关而被捕。抗议引发的冲突已经造成至少21人死亡，其中包括16名示威者。目前伊朗的局势较上周已经有所平息。

  • Iran, Tehran, Ayatollah Ali Khamanei (picture-alliance)

    伊朗怎么了？

    政府支持者也走上街头

    本周三，德黑兰政府的支持者在伊朗多个城市走上街头。他们挥舞着伊朗国旗，高举着哈梅内伊的画像，表达对德黑兰政府的支持。


除了通常的金融渠道之外，特殊用途公司（SPV）的目的应该是解决欧洲公司与德黑兰的支付业务，以此避免迄今进行此类交易的银行也成为美国制裁的目标。

 

李京慧/乐然 (法新社、德新社、路透社)

 

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左手制裁右手谈判 伊朗：美国打心理战

美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议，重启经济制裁。伊朗因此陷入经济动荡。制裁措施8月7日正式启动，预估造成更大影响。 (07.08.2018)  

伊朗怎么了？

对鲁哈尼政府失望的伊朗人走上街头。最初，参与抗议的伊朗人表达对德黑兰政府执行的经济和外交政策的不满，随着抗议浪潮的扩大，人们开始把矛头指向现行体制。伊朗最高领导人哈梅内伊称，伊朗的“敌人们”煽动反政府抗议活动。 (03.01.2018)  

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