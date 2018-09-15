避规美制裁 欧盟宣布迂回措施

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼在纽约表示，为了挽救与伊朗签署的核协议，欧盟准备成立一个机构来回避美国对伊朗的制裁。
（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini ）在与2015年伊朗核协议签署人会晤之后表示，应该成立一个所谓的易货特殊用途公司（SPV）来保障与伊朗的"合法金融交易"，使欧洲公司能够继续与伊朗的生意。
此前，莫盖里尼在联合国大会召开期间在纽约同英国、法国、德国、俄罗斯、中国以及伊朗代表举行了会晤。与会者一致认为伊朗应该全面遵守其核义务。
特朗普推翻与伊朗的核协议
美国总统特朗普单方取缔了2015年5月签署的"关于限制伊朗核计划的维也纳协定"，理由是该协定不够全面。特朗普还重新恢复了较早时候对伊朗实施的经济制裁。美国计划11月初开始对伊朗的新一轮制裁，目的是阻止该国的石油出口。延展阅读：左手制裁右手谈判 伊朗：美国打心理战
惩罚措施还针对继续与伊朗做生意的第三国公司。许多欧洲公司受到影响。莫格里尼现在表示通过建立一个特殊用途公司来继续与伊朗的生意，挽救核协议。这符合"国际利益"。
除了通常的金融渠道之外，特殊用途公司（SPV）的目的应该是解决欧洲公司与德黑兰的支付业务，以此避免迄今进行此类交易的银行也成为美国制裁的目标。
李京慧/乐然 (法新社、德新社、路透社)