避开中国国庆 美国延后对中关税

（德国之声中文网）特朗普透过推特表示，为了展现美国的诚意，他决定将向价值2500亿中国商品征收关税的起始日从10月1日延后至10月15日，而双方也针对这个决定达成共识。 特朗普强调，中国副总理刘鹤向美方表示因为中国将在10月1日庆祝70周年国庆节，所以才向华盛顿提出延后提高关税的请求。

此前，中国于周三 (9月11日) 表示，他们预计将某些美国商品从征收关税的新列表中移除，而外界预测北京此举是为了在下个月双方贸易代表团高层会谈前展现诚意。 然而，这些被免除征收关税的产品，却不包括美方一直要求中方大量购买的农产品。专家认为，美国农产品可能是促使中美双方达成贸易协议的关键性货品。

中方的豁免列表将于9月17日生效，而该列表的有效期限约为一年。 该列表上的商品主要分为海鲜与抗癌药品等两大项目。 华尔街股市在中国宣布豁免一些美国商品被征收关税后也应声大涨，科技、保健与传播服务类的股票表现尤其突出。 美国总统特朗普则表示中方的决定是个突破性的进展。

中美贸易代表不久前表示双方将于10月初在华盛顿举行下一轮的贸易谈判，这也让外界期待，全球两大经济体之间长达一年多的贸易战能在不久的将来终结。

杨威廉/罗法(法新社)