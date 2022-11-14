避免重蹈覆徹 德國嘗試降低對中經濟依賴性

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）22日保證，德國正在推動貿易多樣化，並稱柏林幾十年來對俄羅斯能源供應的依賴是一個「錯誤」，強調類似的情形不會再發生。

他週二在《南德意志報》主辦的一個經濟論壇上發表談話。他說：「從俄羅斯的例子，我們已經看到了依賴天然氣這樣的戰略資源意味著什麼。像對俄羅斯那樣錯誤的依賴性不會再發生。」

自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，德國已經減少了對莫斯科能源供應的依賴。另外，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）22日也表示，柏林將限制與中國做生意的公司的投資擔保，作為激勵德國企業多樣化的作法，同時德國必須重新評估其與中國的經濟關係。

哈貝克在出訪法國時表示，將對單一國家的投資實施一個上限，這樣就不會讓德國的所有擔保都針對一個國家，也就是中國。他說：「目前正在討論的投資上限是30億歐元。」

本月初，哈貝克在接受德國之聲訪問時表示，德國需要使其在亞洲的商業利益多樣化，以減少對中國的依賴，並指出俄羅斯對烏克蘭的戰爭證明了這種行動的必要性。

此外，根據路透社報導，一份由德國外交部起草的該文件草案寫道：「我們的目標是責成特別受中國影響的公司具體說明、總結與中國有關的發展和具體數字，例如在現有的披露要求基礎上，以單獨通知義務的形式進行。」

該文件披露，德國外交部呼籲加強與其他經濟體的聯繫，並對德國與中國的貿易進行更多控制，包含對材料依賴性進行壓力測試。路透社援引一位德國企業代表的看法，稱該文件的建議，有可能損害德國工業與中國的關係。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）22日在一場活動中說，德國不能與中國脫鉤，因為德國不能完全沒有中國市場。同日，中國外交部在一份聲明中警告德國，稱設置保護主義壁壘可能破壞供應鏈穩定，並說將正常的經濟貿易政治化，有悖於市場經濟的原則。

上週，德國《明鏡》週刊獨家曝光了德國外交部起草的這份新對華戰略草案。之後，中國外交部在回答德新社的詢問時說，將中國列為競爭者和系統對手「是冷戰思維的遺留。」中國政府也拒絕德方以所謂人權問題和「謊言和謠言」來詆毀中國。

據《明鏡》週刊11月16日報導，德國的新對華戰略草案中，除涉及經貿投資等內容外，還提出維護人權將在德中未來經濟關係的起決定性作用，並且也沒有排除嚴厲制裁的可能性。草案提出：「在歐盟框架內，如果不能通過其他方式確保沒有侵犯人權行為的供應鏈，那麼，我們也準備支持停止從發生特別大規模侵犯人權行為的地區進口商品。此外，德國外交部還建議與歐盟同步，將中國描述為合作夥伴、競爭者和系統性對手，且後兩方面的份量越來越重」。

（路透社、德新社、明鏡週刊）

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