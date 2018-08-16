避免歧视 《疯狂亚洲富豪》改名惹争议

(德国之声中文网) 在意大利以及德国，《疯狂亚洲富豪》(Crazy Rich Asians)被改名为《疯狂富豪》，令不少人感到困惑。而在新加坡、香港等华语市场，片名中也没有"亚洲字样"。中国大陆虽然还没有正式引进此片，但是片名却已经定为了"摘金奇缘"。
一些批评人士指出，这部影片原本讲述的就是"亚裔富豪"的故事，要是发行方担心观众不想看一部反映亚洲上流阶层的电影，那么他们一定认为，那些具有歧视思维的观众在观看影片前肯定不会对背景进行任何了解。
这部美国影片的导演、编剧、主演都为亚裔。影片改编自亚裔作家关凯文的同名小说，讲述了一名年轻的美国亚裔女性随男友回家见对方父母，意外发觉这竟然是新加坡最富有的家庭之一。
导演朱浩伟回忆说，在影片拍摄期间，就有许多人不愿意在片名中见到"亚洲"字眼，"可是，原著就叫做《疯狂亚洲富豪》，这是一个具有挑衅性的名称，能够激发讨论，我认为这很好。"
新加坡对该片褒贬不一
影片周三(8月22日)在新加坡正式上映，这里也是故事的主要发生地。目前，影评界对此片褒贬不一。支持者认为，这是好莱坞最近20多年来首部主要由亚裔出演的影片，颠覆了西方主流社会对亚裔群体的偏见。批评者则认为，该片没能展现出新加坡民族多样性的全貌。
新加坡大部分居民都属华裔，剩下的四分之一则为马来人、印度人等族裔。近年来，新加坡还从孟加拉、菲律宾等东南亚邻国引入了许多外来劳工。
制片方华纳兄弟公司斥资3000万美元拍摄了此片。8月15日该片于美国上映后，短短几天内已经斩获了3500万美元的票房收入。该片可能将推高新加坡的旅游业。但是新加坡旅游局的一名发言人强调，影片不应该仅仅展现新加坡的富足与奢华，还应该体现出新加坡社会的多样性，这才是新加坡真正的财富。
新加坡的人均富裕程度相当高，但是近年来，当地的贫富差距也在持续拉大，引发不少诟病。
文山/王凡（美联社等）
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