避免战争升级还是屈服于强权？一封公开信在德国引发争论

（德国之声中文网）自从乌克兰战争爆发以来，谴责俄罗斯入侵行为、声援乌克兰民众的立场在德国公众舆论中占据主流。随着战事持续，德国计划打破二战之后的传统，向乌克兰输送重型武器，另一种观点也开始进入公众视野。

4月末，28名德国学术界和文艺界的代表联名签署了一封致德国总理肖尔茨的公开信，呼吁政府重新考虑向乌克兰输送重型武器的事情。“相反，我们敦促总理先生，尽一切努力促成（乌克兰）尽快实现停火，促成一项交战双方都能接受的妥协方案。”

这份公开信也强调了谴责俄罗斯入侵乌克兰的立场，并且支持在面对暴力进攻的情况下，不应该毫无抵抗地选择退缩。“但是如果向乌克兰提供大量重型武器，则会使德国成为间接的参战方。”

联署者认为，向乌克兰提供重型武器，违背了两项重要原则：一是，接受这场战争可能升级为核冲突的潜在风险；二是，接受乌克兰民众所遭受的人道痛苦的事实，因为即使是对侵略者的合法抵抗，进行到某一时刻也会造成过大的平民伤亡。

公开信发表在施瓦策创办的女性杂志EMMA网站上

这份公开信最早的联署人包括知名媒体人施瓦策（Alice Schwarzer）、演员艾丁格（Lars Eidinger）、喜剧脱口秀演员努尔（Dieter Nuhr）等。截至记者发稿时，该公开信在请愿网站change.org上显示的参与联署人数已经超过20万。

“向强权势力磕头”

这封公开信在德国舆论引起了巨大争议。词作家穆勒（Wolfgang Müller）在个人网站上写道：“不应该把（这封公开信）当作一种热爱和平的反战主义来兜售，因为这事实上是对强权势力磕头的行为。”

不少人也认为，这封公开信无异于向乌克兰民众扇了一记耳光。因为从文字中可以读出的观点是，外界应该让乌克兰自己孤军应战，而不是向其输送更多的武器来挑衅普京，因为这有可能会引发一场新的世界大战，给乌克兰以外的民众也带来巨大灾难。

定居维也纳的乌克兰作家马尔亚舒克（Tanja Maljartschuk）在接受瑞士网络媒体Republik采访时说：“阅读这封公开信给我造成了身体上的不适。”她称该文“粗鲁、傲慢而且愚蠢”，指责参与联署者面对这样的一场战争只是想要明哲保身。

来自乌克兰的前世界级拳王克利奇科（Wladimir Klitschko）也作出了回应。他在《法兰克福汇报》（FAZ）刊发的 一封信中写道：“我们不需要那些胆怯的、只会给受害者增加负罪感的书信，我们需要的是勇敢的、谴责俄罗斯暴行、呼吁抵制俄罗斯石油、天然气和煤炭的书信。”

克利奇科称上述公开信的联署者是“似乎已经失去对现实的判断和理性”的所谓知识分子。他自称这篇文章是在基辅撰写的。他的哥哥维塔利·克利奇科是基辅市的市长。他强调，“我们会一直坚持抵抗，直到侵略者滚回家去”。

公开信联署者的回应

脱口秀演员努尔在个人脸书主页上发帖，为自己参与联署的这封公开信辩护：“这封信中既没有要求乌克兰放弃抵抗，缴械投降，……也没有在任何的言语中表达过联署者否认俄罗斯战争罪行或者是对普京抱有任何好感。……这封公开信只是要求人们停止一切可能导致冲突扩大的行为。这才是我签名认可的内容。”

批评这封公开信的词作家穆勒则认为：“一个将消灭对方作为明确目标的人，你是很难跟他谈判的。而且对这样的人，克制的安抚也是不对的。”

其实从战争爆发之后不久，德国就一直在为乌克兰提供战备物资，只是相关信息政府并未公开具体种类和数量，联邦议员只能在机密文件中查阅到相关信息。根据乌克兰政府圈透露，截至4月下旬，德国送到乌克兰的武器包括至少2500枚防空导弹，900枚火箭筒和配套的3000发弹药，此外还有机关枪、手榴弹等等。

上周德国政府首次批准了直接从德国向乌克兰运送50架猎豹式防空坦克的方案。在此之前，德国政府是不被允许直接向乌克兰提供西式制式的战斗坦克的。

与此同时，俄罗斯国家电视台已经播放了对柏林、伦敦和巴黎这三座欧洲重要首都城市实施核打击的模拟图像，演播室里掌声雷动。



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