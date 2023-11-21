避免中美二选一：东盟国家的平衡外交

（德国之声中文网）东盟（ASEAN）希望为南中国海的航行和航空自由做出更多努力。其成员国国防部长近日在印尼首都雅加达举行会议后重申，应通过国际规则避免在争议水域发生海上冲突。2023年的东盟轮值主席国为印度尼西亚。

东盟防长发表的联合声明措辞谨慎。东盟各国经常意见不一，在南海争端方面更存在潜在的紧张关系。由于沿海国家的利益差异过大，各国对海域划分的主张和想法也相去甚远。

领土主张上的竞争关系

争端焦点南海被认为蕴藏大量矿藏，该海域对自由航行也深具意义。全球约三分之一的原油运输需要通过南海水域。它也是亚欧以及亚非之间船运的主要通道。此外，海底据估计约有110亿桶石油和约190万亿立方米的天然气储量。

相应的竞争关系也很激烈。例如，在斯普拉特利群岛（中国称为南沙群岛），中国、台湾、越南、文莱、马来西亚和菲律宾都声称拥有该群岛主权及矿产资源。除文莱外，几乎其他国家都在该群岛的部分地区驻扎军事力量。

而中国对南海近90％的区域提出主权声索。北京政府在南海建设许多带有起降跑道的人工岛屿。中国声称希望提升应对灾害的能力。但事实上，北京在这一过程中也增强了其军事存在。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



牵连全球的冲突

导致地区竞争进一步加剧的原因之一是，南海也是美国和中国这两个超级大国的利益交汇之处。

德国弗里德里希·埃伯特基金会曼谷办公室主任萨克瑟（Marc Saxer）表示，中国希望阻断美国及其盟友的军事包围。“北京担心中国的贸易航线可能会被切断。因此，中国通过军事手段来表明，它不会容忍来自其他国家的任何干扰。”

早在上世纪50年代，中国就在争议水域自己划定国界。通过延伸至菲律宾、文莱、印尼、马来西亚和越南领土附近的所谓“九段线”向邻国宣誓中国的主权。

另一方面，美国及其盟友，尤其是日本和菲律宾，坚持依循国际法规并提倡贸易和航行自由。近期美国海军军舰多次在南海通行，借此展示其实力。

由于地区紧张局势的影响层面波及全球，美国、中国和俄罗斯的防长和副防长也参加了东盟防长会议。

东盟国家的不同路线

德国国际与安全事务研究所（SWP）亚洲研究部主任海杜克（Felix Heiduk）在接受德国之声采访时表示，为扩大影响力，大国拉拢南海沿岸国家的竞争越发激烈，“该地区的国家面临二选一的抉择压力。” 但海杜克指出，这并不意味着它们会屈服于这种压力。“事实上，它们对大国的期望做出截然不同的回应。”

“在现任总统总统小马科斯领导下，已经是美国军事盟友的菲律宾决定在安全和防务政策方面，与美国开展比前任政府更加紧密的合作。” 11 月初，菲律宾已退出了中国国家主席习近平的政治形象工程“一带一路”倡议。

欧盟与东盟：正双向奔赴？

越南则走了另一条道路。海杜克指出：“越南宪法规定，该国不会与其他国家结盟。这个共产主义国家正试图通过深化与美国的双边伙伴关系，来平衡与中国传统上的密切联系。与此同时，河内希望加强与该地区其他国家以及欧洲的关系。”在美国总统拜登 9 月访问越南期间，越南与越战期间的宿敌美国缔结了“全面战略伙伴关系”。

柬埔寨、印度尼西亚和马来西亚等国也采取了类似的策略。它们在多个方面建立关系与合作，不受限于单一合作伙伴。“如此一来，它们就能避免在一方和另一方之间做抉择。”

萨克瑟补充说，大多数东盟国家都在追求一条明确的路线，“它们都需要与中国建立良好的经济关系，同时将美国视为地区安全的稳定器。东盟大多数国家的一项基本外交原则就是在两者之间寻求平衡。”

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