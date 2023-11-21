避免中美二选一：东盟国家的平衡外交

东南亚国家联盟希望加强其对亚洲的和平与稳定的承诺，呼吁保障南海航行自由。同时，东盟成员国试图在中美之间寻求外交平衡，避免在大国之间选边站。
（德国之声中文网）东盟（ASEAN）希望为南中国海的航行和航空自由做出更多努力。其成员国国防部长近日在印尼首都雅加达举行会议后重申，应通过国际规则避免在争议水域发生海上冲突。2023年的东盟轮值主席国为印度尼西亚。
东盟防长发表的联合声明措辞谨慎。东盟各国经常意见不一，在南海争端方面更存在潜在的紧张关系。由于沿海国家的利益差异过大，各国对海域划分的主张和想法也相去甚远。
争端焦点南海被认为蕴藏大量矿藏，该海域对自由航行也深具意义。全球约三分之一的原油运输需要通过南海水域。它也是亚欧以及亚非之间船运的主要通道。此外，海底据估计约有110亿桶石油和约190万亿立方米的天然气储量。
相应的竞争关系也很激烈。例如，在斯普拉特利群岛（中国称为南沙群岛），中国、台湾、越南、文莱、马来西亚和菲律宾都声称拥有该群岛主权及矿产资源。除文莱外，几乎其他国家都在该群岛的部分地区驻扎军事力量。
而中国对南海近90％的区域提出主权声索。北京政府在南海建设许多带有起降跑道的人工岛屿。中国声称希望提升应对灾害的能力。但事实上，北京在这一过程中也增强了其军事存在。
导致地区竞争进一步加剧的原因之一是，南海也是美国和中国这两个超级大国的利益交汇之处。
德国弗里德里希·埃伯特基金会曼谷办公室主任萨克瑟（Marc Saxer）表示，中国希望阻断美国及其盟友的军事包围。“北京担心中国的贸易航线可能会被切断。因此，中国通过军事手段来表明，它不会容忍来自其他国家的任何干扰。”
早在上世纪50年代，中国就在争议水域自己划定国界。通过延伸至菲律宾、文莱、印尼、马来西亚和越南领土附近的所谓“九段线”向邻国宣誓中国的主权。
另一方面，美国及其盟友，尤其是日本和菲律宾，坚持依循国际法规并提倡贸易和航行自由。近期美国海军军舰多次在南海通行，借此展示其实力。
由于地区紧张局势的影响层面波及全球，美国、中国和俄罗斯的防长和副防长也参加了东盟防长会议。
德国国际与安全事务研究所（SWP）亚洲研究部主任海杜克（Felix Heiduk）在接受德国之声采访时表示，为扩大影响力，大国拉拢南海沿岸国家的竞争越发激烈，“该地区的国家面临二选一的抉择压力。” 但海杜克指出，这并不意味着它们会屈服于这种压力。“事实上，它们对大国的期望做出截然不同的回应。”
“在现任总统总统小马科斯领导下，已经是美国军事盟友的菲律宾决定在安全和防务政策方面，与美国开展比前任政府更加紧密的合作。” 11 月初，菲律宾已退出了中国国家主席习近平的政治形象工程“一带一路”倡议。
越南则走了另一条道路。海杜克指出：“越南宪法规定，该国不会与其他国家结盟。这个共产主义国家正试图通过深化与美国的双边伙伴关系，来平衡与中国传统上的密切联系。与此同时，河内希望加强与该地区其他国家以及欧洲的关系。”在美国总统拜登 9 月访问越南期间，越南与越战期间的宿敌美国缔结了“全面战略伙伴关系”。
柬埔寨、印度尼西亚和马来西亚等国也采取了类似的策略。它们在多个方面建立关系与合作，不受限于单一合作伙伴。“如此一来，它们就能避免在一方和另一方之间做抉择。”
萨克瑟补充说，大多数东盟国家都在追求一条明确的路线，“它们都需要与中国建立良好的经济关系，同时将美国视为地区安全的稳定器。东盟大多数国家的一项基本外交原则就是在两者之间寻求平衡。”
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