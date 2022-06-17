避免中國監管打壓 螞蟻金服脫鉤阿里巴巴？

（德國之聲中文網）螞蟻金服與阿里巴巴都是馬雲一手創立的中國互聯網科技巨頭，兩家公司一直保持密切合作關係，以發揮競爭優勢。然而有知情人士透露，自去年年底以來，兩家公司已採取具體措施，劃開各自的運營界線。

螞蟻金服脫胎於阿里巴巴。2011年，阿里巴巴將支付寶服務分離出來，並與財富管理、保險服務等擴展業務共同整合至螞蟻金服。儘管如此，阿里巴巴仍然持有螞蟻金服33%的股份，兩家公司領導層亦有重疊。

然而，路透社週二（6月21日）援引4名不願具名的知情人士說法報導，兩家公司已經開始解除他們的部分合作業務。

根據其中2人說法，螞蟻金服業務脫鉤阿里巴巴始於去年年底。長年以來，兩家公司一直共用一個內部在線論壇，作為員工與高層之間的互動平台，但去年11月螞蟻金服員工被告知，該公司正在建立自己的論壇，阿里巴巴員工將無法進入。未來幾個月之後，螞蟻金服員工也無法進入阿里巴巴員工的論壇。

2人補充道，過去螞蟻金服員工可以作為內部候選人申請阿里巴巴的職缺，但今年稍早開始，他們已被告知未來這將不再可能，他們將被視為外部雇員。

此外，另一名了解兩家公司技術基礎設施安排的人士表示，螞蟻金服去年停止了其旗艦支付應用中的許多服務，不再使用阿里巴巴的計算服務器。

互相競爭

路透社還報導，螞蟻金服的全球跨境支付服務「Alipay+」今年早些時候宣布與快時尚電商公司Shein合作——儘管Shein是阿里巴巴部分海外業務的主要競爭對手。

其中一名消息人士表示：「螞蟻金服不再希望被現有或潛在的合作夥伴，只看作是阿里巴巴的關聯公司」。他們告訴路透社，若是2年前，肯定無法想像螞蟻金服與阿里巴巴會開始限制使用對方的服務、爭奪客戶，甚至與競爭對手結盟。

多年前在準備首次公開募股（IPO）期間，螞蟻金服曾將兩家公司的密切關係作為主要賣點大為宣傳，但如今螞蟻金服開始強調自己獨立於阿里巴巴——尤其是在海外擴張的時候。與此同時，阿里巴巴也正建立一個可能與螞蟻金服競爭的跨境交易工具。

針對路透社報導，螞蟻金服拒絕發表評論，阿里巴巴則沒有回應評論請求。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



脫鉤影響？

「阿里巴巴不再是螞蟻金服需要抓住的一棵大樹，尤其是對於海外市場而言。」一名螞蟻金服內部人士告訴路透社，螞蟻金服已在海外取得了進展，顯示即使沒有阿里巴巴，螞蟻金服也過得很好。

螞蟻金服旗下的「Alipay+」服務，將全球商戶與各種國際在線支付方式連接起來，自2020年推出以來，已使超過10億消費者進行跨境支付。最近，螞蟻金服透露了與韓國的Kakao Pay和歐洲的Klarna等數字支付提供商合作。

本月，螞蟻金服還在新加坡推出了其數字批發銀行ANEXT，並在4月收購了新加坡金融科技創業公司2C2P的控制權，這將有助於「Alipay+」與2C2P的用戶建立聯繫。

投資諮詢公司Aquariusx的管理合夥人西拉科夫（Alexander Sirakov）分析指出，螞蟻金服與阿里巴巴脫鉤雖然不會造成致命打擊，但會使螞蟻金服失去部分獨特性。他說：「螞蟻金服和阿里巴巴最終會被迫分離，不是因為內部摩擦，主要是因為在其他人怎麼看待他們之間的關係。」

路透社表示，無法確定螞蟻金服和阿里巴巴是否是在監管機構的要求下做出運營調整，但業內高管表示，此次整改符合中國金融活動與互聯網運營相分離的趨勢，且可以肯定的是，螞蟻金服和阿里巴巴的最高決策層目前仍然關係密切。

阿里巴巴的38名合夥人中，有9名是螞蟻金服的高管；阿里巴巴的2名高管，聯合創始人蔡崇信和首席技術官李成，也是螞蟻金服董事會成員。

路透：習不願私企大權在握

路透社報導稱，螞蟻金服和阿里巴巴走向運營分離，突顯了中國商業格局的新現實，因為習近平政權並不贊成權力集中於私營企業集團的手中。

阿里巴巴的市場平台每年有約13億用戶。今年截至3月，它們總共創造了超過1.3萬億美元的商品總值（GMV）。2021財年，阿里巴巴市場平臺錄得的GMV，是美國亞馬遜的兩倍之多。

阿里巴巴集團曾是中國創新的驕傲，2017年時馬雲甚至發下豪語稱阿里巴巴要成為世界第五大經濟體。然而，兩名消息人士向路透社表示，在螞蟻金服上市受挫、監管機構對科技巨頭進行打擊後，阿里巴巴的人力資源部門隨即在內部信息中告訴部分員工不要再提及「阿里巴巴經濟體」。

「我們絕對不能再使用『阿里巴巴經濟體』這個詞了。」一位消息人士轉述稱，上頭表示：「『經濟體』是國家使用的一個術語，我們不是一個經濟體」。

對此，一名北京的金融技術高管表示：「在中國，同時擁有金融和技術領域的業務可能被認為是過於強大，因此是『政治不正確』。」

螞蟻金服上市進度

螞蟻金服上市計劃在2020年底遭北京意外喊停。歷經一年多的監管打壓後，路透社日前引述消息報導，中國央行已經接受了螞蟻金服集團成立金融控股公司的申請，這也是恢復其股市首秀的關鍵一步。

推動螞蟻金服重組的央行沒有回應路透社的評論請求。負責監督反壟斷問題的國家市場監管局也沒有回應評論請求。

螞蟻金服6月9日表示，沒有重啟上市的計劃，目前仍專注於整頓工作。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

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（路透社）

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