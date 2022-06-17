避免中國監管打壓 螞蟻金服脫鉤阿里巴巴？

螞蟻金服與阿里巴巴本是同根生，兩家企業關係緊密，如今打算各自脫鉤？路透社援引知情消息報導，為了走出中國監管打擊陰霾，螞蟻金服計劃與阿里巴巴的業務分離，各走各路，以免觸犯習近平的「紅線」。
（德國之聲中文網）螞蟻金服與阿里巴巴都是馬雲一手創立的中國互聯網科技巨頭，兩家公司一直保持密切合作關係，以發揮競爭優勢。然而有知情人士透露，自去年年底以來，兩家公司已採取具體措施，劃開各自的運營界線。
螞蟻金服脫胎於阿里巴巴。2011年，阿里巴巴將支付寶服務分離出來，並與財富管理、保險服務等擴展業務共同整合至螞蟻金服。儘管如此，阿里巴巴仍然持有螞蟻金服33%的股份，兩家公司領導層亦有重疊。
然而，路透社週二（6月21日）援引4名不願具名的知情人士說法報導，兩家公司已經開始解除他們的部分合作業務。
根據其中2人說法，螞蟻金服業務脫鉤阿里巴巴始於去年年底。長年以來，兩家公司一直共用一個內部在線論壇，作為員工與高層之間的互動平台，但去年11月螞蟻金服員工被告知，該公司正在建立自己的論壇，阿里巴巴員工將無法進入。未來幾個月之後，螞蟻金服員工也無法進入阿里巴巴員工的論壇。
2人補充道，過去螞蟻金服員工可以作為內部候選人申請阿里巴巴的職缺，但今年稍早開始，他們已被告知未來這將不再可能，他們將被視為外部雇員。
此外，另一名了解兩家公司技術基礎設施安排的人士表示，螞蟻金服去年停止了其旗艦支付應用中的許多服務，不再使用阿里巴巴的計算服務器。
路透社還報導，螞蟻金服的全球跨境支付服務「Alipay+」今年早些時候宣布與快時尚電商公司Shein合作——儘管Shein是阿里巴巴部分海外業務的主要競爭對手。
其中一名消息人士表示：「螞蟻金服不再希望被現有或潛在的合作夥伴，只看作是阿里巴巴的關聯公司」。他們告訴路透社，若是2年前，肯定無法想像螞蟻金服與阿里巴巴會開始限制使用對方的服務、爭奪客戶，甚至與競爭對手結盟。
多年前在準備首次公開募股（IPO）期間，螞蟻金服曾將兩家公司的密切關係作為主要賣點大為宣傳，但如今螞蟻金服開始強調自己獨立於阿里巴巴——尤其是在海外擴張的時候。與此同時，阿里巴巴也正建立一個可能與螞蟻金服競爭的跨境交易工具。
針對路透社報導，螞蟻金服拒絕發表評論，阿里巴巴則沒有回應評論請求。
「阿里巴巴不再是螞蟻金服需要抓住的一棵大樹，尤其是對於海外市場而言。」一名螞蟻金服內部人士告訴路透社，螞蟻金服已在海外取得了進展，顯示即使沒有阿里巴巴，螞蟻金服也過得很好。
螞蟻金服旗下的「Alipay+」服務，將全球商戶與各種國際在線支付方式連接起來，自2020年推出以來，已使超過10億消費者進行跨境支付。最近，螞蟻金服透露了與韓國的Kakao Pay和歐洲的Klarna等數字支付提供商合作。
本月，螞蟻金服還在新加坡推出了其數字批發銀行ANEXT，並在4月收購了新加坡金融科技創業公司2C2P的控制權，這將有助於「Alipay+」與2C2P的用戶建立聯繫。
投資諮詢公司Aquariusx的管理合夥人西拉科夫（Alexander Sirakov）分析指出，螞蟻金服與阿里巴巴脫鉤雖然不會造成致命打擊，但會使螞蟻金服失去部分獨特性。他說：「螞蟻金服和阿里巴巴最終會被迫分離，不是因為內部摩擦，主要是因為在其他人怎麼看待他們之間的關係。」
路透社表示，無法確定螞蟻金服和阿里巴巴是否是在監管機構的要求下做出運營調整，但業內高管表示，此次整改符合中國金融活動與互聯網運營相分離的趨勢，且可以肯定的是，螞蟻金服和阿里巴巴的最高決策層目前仍然關係密切。
阿里巴巴的38名合夥人中，有9名是螞蟻金服的高管；阿里巴巴的2名高管，聯合創始人蔡崇信和首席技術官李成，也是螞蟻金服董事會成員。
路透社報導稱，螞蟻金服和阿里巴巴走向運營分離，突顯了中國商業格局的新現實，因為習近平政權並不贊成權力集中於私營企業集團的手中。
阿里巴巴的市場平台每年有約13億用戶。今年截至3月，它們總共創造了超過1.3萬億美元的商品總值（GMV）。2021財年，阿里巴巴市場平臺錄得的GMV，是美國亞馬遜的兩倍之多。
阿里巴巴集團曾是中國創新的驕傲，2017年時馬雲甚至發下豪語稱阿里巴巴要成為世界第五大經濟體。然而，兩名消息人士向路透社表示，在螞蟻金服上市受挫、監管機構對科技巨頭進行打擊後，阿里巴巴的人力資源部門隨即在內部信息中告訴部分員工不要再提及「阿里巴巴經濟體」。
「我們絕對不能再使用『阿里巴巴經濟體』這個詞了。」一位消息人士轉述稱，上頭表示：「『經濟體』是國家使用的一個術語，我們不是一個經濟體」。
對此，一名北京的金融技術高管表示：「在中國，同時擁有金融和技術領域的業務可能被認為是過於強大，因此是『政治不正確』。」
螞蟻金服上市計劃在2020年底遭北京意外喊停。歷經一年多的監管打壓後，路透社日前引述消息報導，中國央行已經接受了螞蟻金服集團成立金融控股公司的申請，這也是恢復其股市首秀的關鍵一步。
推動螞蟻金服重組的央行沒有回應路透社的評論請求。負責監督反壟斷問題的國家市場監管局也沒有回應評論請求。
螞蟻金服6月9日表示，沒有重啟上市的計劃，目前仍專注於整頓工作。
（路透社）
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