 遵守美国新规: 科磊部分断供中国芯片客户 | 科技环境 | DW | 11.10.2022

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科技环境

遵守美国新规: 科磊部分断供中国芯片客户

知情人士对路透社表示，中国工作人员收到一封来自科磊法务部门的电子邮件，称从北京时间周二晚上11点59分起对中国芯片工厂部分断供。

根据科磊公司财务文件，中国是科磊最大的区域市场

根据科磊公司财务文件，中国是科磊最大的区域市场

（德国之声中文网）据知情人士周二（10月11日）透露，美国芯片设备制造商科磊(KLA)将从周三起部分停止向包括韩国SK海力士中国工厂在内的中国客户提供产品和服务，以符合美国政府的最近规定。

拜登政府周五公布了最新的出口管制措施，旨在限制中国在先进芯片制造方面的发展。全球芯片制造商和芯片设备制造商面临巨大的商业困境。

根据公司财务文件，中国是科磊最大的区域市场，截至6月的上一财政年度销售额达到26.6亿美元，占其总收入的近30%。

根据上周五公布的美国新规定，为中国芯片制造商提供先进制造设备的企业，必须先获得美国商务部的许可。

周三起断供

这位因事涉敏感而不愿透露姓名的知情人士称，中国工作人员收到一封来自科磊法务部门的电子邮件，称从北京时间周二晚上11点59分（格林威治时间15点59分）起，该公司将停止向中国的 “先进工厂”销售128层以上的NAND芯片和18纳米及以下的DRAM芯片以及先进的逻辑芯片，同时停止提供服务。

“我们的高层管理团队已经告诉我们要放松几个月。”这位知情人士对路透社说。

科磊没有立即回应工作时间以外的置评请求。

该知青人士还说，科磊还将停止向英特尔和全球第二大内存芯片制造商SK海力士旗下的中国芯片厂供货。

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

路透社此前报道称，在中国开设工厂、希望获得先进芯片制造设备的外国公司，其许可证申请将被逐一审查，审查标准为“假定拒绝”。

SK海力士再次声明，将根据美国最新出口管制规则申请设备许可证，以维持其中国工厂的运营。英特尔没有立即回应置评请求。

正在评估长期影响

中国两家领先的内存芯片制造商长江存储科技（YMTC）和长鑫存储技术（CXMT），以及合同制芯片制造商中芯国际（SMIC）是受美国新规影响的主要客户。

这三家公司都没有立即回应路透社的置评请求。

另一位来自中国境外芯片设备公司的知情人士告诉路透社，芯片工厂的所有主要供应商都在加班加点地评估该法规的长期影响。

这位人士说，“一开始我们都反应过度，而法律团队会为每一个可能受到影响的软件和设备制定细节。”

受美国新规的影响，科磊股价周一暴跌近5%。

与泛林集团（Lam Research Corp）以及应用材料公司（Applied Materials Inc）一样，作为美国顶级设备制造商，科磊被要求停止向制造先进芯片的中国独资工厂发货。

（路透社）

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