遭關押五年返台 李明哲揭中國司法獄政現況

（德國之聲中文網）台灣人權工作者李明哲週二（5月10日）在台灣召開記者會，反覆強調是高調的國際救援才救了他，並詳細分享在他被捕與關押期間，對於中國司法和獄政的第一線觀察。

李明哲2017年3月19日在中國遭到拘留，10天後中國國台辦才證實他因「涉嫌從事危害國家安全活動」被扣留調查。

他在當年5月因「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」被正式逮捕，7月被起訴，9月審理時當庭認罪，11月宣布被判刑5年。李明哲妻子在過程中展開國際救援行動。

李明哲在2022年4月15日刑滿獲釋返回台灣，在防疫入境隔離期滿後，李明哲與妻子李凈瑜在5月10日召開記者會，感謝營救李明哲的人。

提到在中國庭上認罪，李明哲說：「這些證詞都是無意義的，審判本身就是非法的， 一切所作所為都是為了回家。」

李明哲在記者會上提到，中國司法人員常常威脅他說：「你的罪刑可能是無期徒刑，你還想不想回去對父母盡孝。」

他還說，廣州國安人員訊問他認不認識台灣NGO團體人士，要他承認受到官方單位的資助，甚至還問他：「你工作的社區大學是不是民進黨成立的？」

李明哲表示，有關人員還曾多次暗示兩岸會交換間諜，官方一度想要以間諜罪將他入罪，但他堅持不認罪，因為「不能出賣我的國家」，最後只認了「顛覆國家政權罪」。

他說，妻子李凈瑜拒絕聘請律師 ，是因為「中國所謂的公開審判只是『法西斯的馬戲團』。」

中國官方駁回他們的要求，讓他們一定要接受官方義務協助律師。除此之外，李明哲不被允許在庭上有答辯行為，只允許他念「事先審查過的認罪書」。

李明哲認為，這是中國「擦脂抹粉」和「 迷惑世人」的方式，讓外界認為中國政府是依法行政。

提到另一位中國以涉嫌危害國家安全的罪名拘留審查的台灣人李孟居，他認為這個事件因為「私下找人處理」，至今未能解決。

李明哲認為，當初妻子拒絕前立委蔡正元助理、兩岸人民服務中心執行長李俊敏居中傳話及轉交訊息是正確的做法。

除了向國際友人致意，他還特別感謝施明德，讓他能在「保護台灣主權」下保全性命，「活著回家，還能不被曲解」。

李明哲說自己和妻子沒有政治野心，將回歸正常生活，透過研究工作關心公共事務。

回顧被捕事件

李明哲說自己是外省人第二代，他說：「我的血緣來自中國，但是我的國籍是台灣。」受到台灣民主運動和政治犯啟發，他很早就開始關心中國政治受難者。

他說自己是以「外國人」的方式，像台灣民主運動早期受到外國救援一樣，開始關心並援助「孤立無援的中國政治犯」，希望「分享台灣人追求民主與人權的血淚歷史」。

李明哲認為自己「不可能顛覆中國國家政權 」，因為自己所做的只是「買書」。他說：「中國國安問我背後金主是誰，其實我最大的金主就是我妻子，用信用卡買書和捐助中國政治犯。」

他認為自己做的事就是在台灣跟其他民主社會一樣，是為了「普世人權」和「人道關懷」，他說，中國的作法就是「獨裁政權的本質——草木皆兵」。

李明哲回憶，2017年3月19日他前往中國訪友，經由澳門入境珠海，一入境珠海國安人員就抓捕他，讓他戴上頭套，這時他才意識到「 狀況不對」，他已經「被中國當成犯人逮捕」。

他說，中國官方抓捕他前已經「蒐證完成」，把網路上包括QQ和臉書等相關發言都當作罪證，他被特務隔離審訊，他說，「就像國民黨當初偵訊反對人士」那樣。

長期接觸中國政治犯的李明哲說，他知道中國官方會「捏造理由」，他承認自己當時「慌了」，認為身為台灣人的自己沒有違反中國法律或危害中國政權。

他說，當時完全沒有頭緒的他已經被「無理當作中國人處置」，「 因為人生地不熟，被綁架在異鄉，面對獨裁政權的爪牙，覺得很無助。」

對照李明哲的說法，中國國台辦發言人馬曉光曾在2017年11月29日表示，李明哲「犯顛覆國家政權罪」，說他「犯罪事實清楚、證據確鑿充分，有組織、有計劃、有行動」。

他表示：「李明哲所作所為是否危害大陸的安全與穩定，應由大陸法律判定，而不是由台灣當局和一些政治組織的主觀偏見判定。」

赤山監獄遭指「強制勞動」

李明哲在記者會上說明過去幾年被關押在中國赤山監獄的狀況，稱中國監獄「強制勞動」的狀況嚴重。

他說：「赤山監獄與其說是監獄，不如說是大型的工廠。」他提到， 中國的監獄法71條規定，監獄應比照中國勞動法規勞動8小時，可延長1小時，但他在赤山監獄時，實際工作長達11到12小時，每天早上6點出門，一直工作到晚上6、7點。

李明哲說他在赤山監獄跟其他獄囚一起做鞋子、手提包和背包 ，雖然明令每週1天是「教育日」，1天休息日，但赤山監獄「除了過年4天休息，其他都沒有休息，是奴隸的血汗工廠」。

他稱赤山監獄為了何符合法規「偽造出勤紀錄本」，他曾多次和監獄抗議，並透過妻子面會，把中國獄政問題攤在陽光下 。

經過妻子反應，李明哲所屬監區的犯人多一天休息，原本冬天沒有熱水洗澡的他們也有了熱水，有關監獄用油太差，伙食有餿味的問題也獲得解決。

但赤山監獄不允許其他犯人和李明哲說話，違反規定會被關禁閉，只有獄方安排好的人才可以跟他互動，讓他飽受精神壓力。

李凈瑜則強調李明哲做鞋子的過程，因為現場棉絮過多，環境不佳而「罹患職業病」，鼻子出現過敏的狀況，至於全身健康狀況需要等疫情穩定入院檢查才能確知。

國際救援奏效

李明哲說，出獄前一年，他在勞動上已經沒有任務壓力，被調到輕鬆的監區工， 還安排健康檢查，這都要歸功國際救援。

他說：「台灣不管是藍綠政府中國都不放在眼裡 ，只在乎國際觀感。」他認為這也是為什麼他刑滿前最後2個月可以被安排到醫院，不用勞動。

現場媒體詢問他想要跟中國政府的話，他以獄中經歷為例，說自己在跟中國政府監獄的警察抗議時，警察強調他是被管理者，獄方是管理者，就算被管理者的話再有道理，管理者也是不會聽的。

他說：「中國政府想的是，中國人民是被管理者 ，不管有沒有道理就是要聽，中國政府是用這樣態度對待人民。」他強調：「台灣人不接受你的講法，台灣中國一邊一國。」

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