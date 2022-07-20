 遭重罚80.26亿元 滴滴：诚恳接受，坚决服从 | 经济纵横 | DW | 21.07.2022

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经济纵横

遭重罚80.26亿元 滴滴：诚恳接受，坚决服从

中国网信办今天宣布了对网约车公司「滴滴出行」的裁决：罚款80.26亿人民币，此外还对滴滴董事长、总裁各处100万人民币罚款。分析认为，处罚落地标志滴滴度过了一个难关。

China Fahrdienstleister Didi

网信办称滴滴「存在严重影响国家安全的数据处理活动」

（德国之声中文网）继《 华尔街日报》7月20日引述知情人士消息，称网约车公司「滴滴出行」（滴滴）将面临高额罚款之后，中国国家互联网信息办公室（网信办）7月21日宣布了针对滴滴的行政处罚决定。

根据裁决内容，网信办依据《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》和《行政处罚法》等法规，对滴滴全球股份有限公司处80.26亿人民币（12亿美元）的罚款，对该公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处100万人民币罚款。网信办指出，经过调查后发现滴滴除了违反法规，还存在「严重影响国家安全的数据处理活动，证据确凿、情节严重、性质恶劣，应当从严从重予以处罚」。

「存在16项违法事实」

面对媒体询问滴滴存在哪些违法违规行为，网信办称总共存在16项违法事实，归纳起来有8个方面，分别是：一、违法收集用户手机截图信息﹔二、过度收集用户剪切板信息、应用列表信息﹔三、过度收集乘客人脸识别、年龄、职业、地址等信息﹔四、过度收集乘客的精准经纬度位置﹔五、过度收集司机学历信息﹔六、在未明确告知乘客情况下分析乘客出行意图﹔七、在乘客使用顺风车服务时频繁索取无关的「电话权限」﹔八、未准确清晰说明用户设备信息。

China Fahrdienstleister Didi

滴滴被指过度收集司机学历信息

网信办提到，本次网络安全审查还发现违法运营的数据处理活动，「给国家关键信息基础设施安全和数据安全带来严重安全风险隐患」，以及「拒不履行监管部门的明确要求，阳奉阴违、恶意逃避监管等其他违法违规问题」。不过由于涉及国家安全，网信办表示依法不公开相关细节。

度过一个难关

对此，滴滴在官方微博发声明说，「我们诚恳接受，坚决服从，严格按照处罚决定和相关法律法规要求，全面深入自查，积极配合监管，认真完成整改。我们真诚地感谢主管部门的检查和指导，感谢社会公众的批评和监督，我们将引以为戒，坚持安全与发展并重，进一步加强网络安全、数据安全建设，加强个人信息保护，切实履行社会责任。」

作家暨独立评论员浩威（Fraser Howie）说，「滴滴度过了一个难关，但科技公司面临的商业环境仍令人担忧。」由于滴滴的业务有关人员移动，而中国城市却因疫情轮流实施封控，在短短数小时内就可关闭一个城市，这对打车服务来说相当不利。

滴滴是近年中国政府广泛整顿科技企业的主要目标之一，80.26亿人民币罚款占滴滴去年的营业额约4.3%，此数字仅次于2021年阿里巴巴被要求支付的182.28亿元人民币（27.5亿美元）。在监管机构介入之前，中国科技行业经历了多年的高速增长，出现了大规模的企业垄断。

去年6月，滴滴在美国上市两天后，中国监管机构以国家安全为由对该公司启动网络安全审查，不仅新用户被禁止注册，应用程序也遭到下架。企业市值在接下来的几个月里暴跌，滴滴股东于今年5月投票决定让该公司从纽约证交所退市。

重新上市传言尚未被证实

美媒《 华尔街日报》先前接获的消息指出，中国政府将在宣布处罚措施之后，放宽禁止新用户注册的限制以及让滴滴应用程序重新在中国上架。有消息称，滴滴也有可能重启被搁置的香港上市计画，不过目前这些消息仍未被证实。

香港Quiddity顾问公司分析师隆迪（Travis Lundy）在研究平台Smartkarma平台写道，这个结局代表滴滴应该可以寻求到香港上市。他认为，理论上滴滴也能够在上海证券交易所科创板上市，但目前的股东倾向选择香港。

（综合报导）

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