 遭酸为「失败者联盟」 台湾新内阁完成交接上任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2019

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时政风云

遭酸为「失败者联盟」 台湾新内阁完成交接上任

经历去年十一月九合一选举的失利后，蔡英文执政团队上週五进行内阁改组，由前行政院长苏贞昌回锅领队。然而，由于新内阁团队包含几位九合一竞选失利的候选人，遭国民党嘲弄为「失败者联盟」。

Taiwan Kommunalwahlen in Tucheng District | (Getty Images/AFP/S. Yeh)

曾任行政院长的苏贞昌在赖清德宣布辞职后，花了短短一个周末的时间快速敲定内阁团队，并于週一上午完成交接。

(德国之声中文网) 继上週赖清德带领内阁团队宣布总辞后，新任阁揆苏贞昌迅速于周末确认内阁团队，并于週一 (1月14日) 上午在行政院完成交接。副总统陈建仁在典礼上除了感谢赖清德在任期内落实蔡英文指派的七大任务，也期许苏贞昌能持续在台湾推动改革。

然而，虽然内阁团队没太多巨大变动，其中却包含了苏贞昌、陈其迈与林佳龙三位在九合一选举落败的民进党候选人，因而被国民党笑称为「失败者联盟」。即便如此，不少人仍认为这个团队已是民进党目前所能提出的最佳内阁团队。

放眼週日 (1月13日) 提出的新内阁名单，除了阁揆、副阁揆、交通部长及教育部长外，其馀职位皆由原内阁团队留任或升任。值得一提的是，原本坚决不续任的文化部长郑丽君，在苏贞昌三度慰留后，决定留任文化部长一职。

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen (Getty Images/S. Yeh)

部分国民党立委认为此次内阁重组，民进党都是为了蔡英文竞选连任考量，完全没把民意考量进去。

部分国民党立委却认为此次内阁改组结果显示，民进党只是为了派系整合，并未考虑人民意志。国民党立委费鸿泰接受东森新闻访问时表示，部分选举落败、被民意否决的人，却被纳入新内阁团队，这代表此次改组全是为蔡英文连任铺路。但可能代表国民党参选2020总统大选的朱立伦接受媒体访问时说，新内阁团队的其中一个要务便是替民进党在2020大选前冲刺，国民党不该轻忽新团队扭转局势的能力。

朱立伦向TVBS表示﹕「苏院长是强力的投手，不管他用甚麽样的投法，不要忘了今天要让台湾人民感觉是一个执行力的内阁，不是充满杀气的内阁。」

时常投书评论时政的台大医学院教授王明钜在脸书表示，虽然此次内阁重组几乎没有新面孔加入，却也代表团队更了解官僚体系运作，行政效率也能因此提升。他认为新内阁应该将重点放在台湾经济，提出有效的解决方法。他强调﹕「台湾现在当然需要好的行政执行效能。但台湾更需要能看到未来重大问题，而且能提出解决方法的的执政者。」

杨威廉/李芊 (综合报导)

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