 遭遇70年来最严重干旱 意大利5地区进入紧急状态 | 科技环境 | DW | 05.07.2022

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科技环境

遭遇70年来最严重干旱 意大利5地区进入紧急状态

因干旱严重，意大利政府宣布五个地区进入紧急状态。意大利北部波河地区遭遇70年来最严重的干旱，中部地区也开始受到波及。

Italien Trockenheit

高温少雨，比萨附近的阿诺河（Arno)水位降到罕见低点

（德国之声中文网）意大利总理德拉吉（Mario Draghi）的政府周一在内阁会议后宣布，该国艾米利亚-罗马涅、弗留利-威尼斯朱利亚、伦巴第、皮埃蒙特和威尼托地区因干旱进入紧急状态，时间至今年底。政府将向受影响的地区提供3650万欧元，应对缺水问题。

Italien Dürre

流经罗马的台伯河处于低水位

意大利在最近几周遭遇不同寻常的热浪袭击，同时降雨量小。北部农业发达的波河河谷正经历着70年来最严重的干旱。该国最大的农民协会称，旱灾威胁到该国30%以上的农产品和波河河谷一半的畜牧业。帕尔马火腿是那里的特产。

马焦雷湖和加尔达湖的水位明显低于往年。流经罗马的台伯河也处于低水位。由于干旱，维罗纳等城市已经在限制饮用水的消耗。

观看视频 01:24

热炸了！意大利遭遇干旱 城市出台限水令

干旱的另一个后果是：水利发电站发电量大幅下降。水力发电站主要位于该国北部的山区，通常提供意大利所需电力的近五分之一。

正在经历70年来最严重干旱的意大利，当地政府宣布北部的五个地区进入紧急状态，并设立紧急基金以应对不断加剧的干旱问题。

干旱问题现已从意大利北部开始蔓延到中部。研究机构表示，意大利今年的降雨量是过去30年平均降雨量的一半，威胁着全国三成以上的农业生产。

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    作者: Fabian Schmidt


(法新社）

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