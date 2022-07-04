遭遇70年来最严重干旱 意大利5地区进入紧急状态

（德国之声中文网）意大利总理德拉吉（Mario Draghi）的政府周一在内阁会议后宣布，该国艾米利亚-罗马涅、弗留利-威尼斯朱利亚、伦巴第、皮埃蒙特和威尼托地区因干旱进入紧急状态，时间至今年底。政府将向受影响的地区提供3650万欧元，应对缺水问题。

流经罗马的台伯河处于低水位

意大利在最近几周遭遇不同寻常的热浪袭击，同时降雨量小。北部农业发达的波河河谷正经历着70年来最严重的干旱。该国最大的农民协会称，旱灾威胁到该国30%以上的农产品和波河河谷一半的畜牧业。帕尔马火腿是那里的特产。

马焦雷湖和加尔达湖的水位明显低于往年。流经罗马的台伯河也处于低水位。由于干旱，维罗纳等城市已经在限制饮用水的消耗。

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干旱的另一个后果是：水利发电站发电量大幅下降。水力发电站主要位于该国北部的山区，通常提供意大利所需电力的近五分之一。

正在经历70年来最严重干旱的意大利，当地政府宣布北部的五个地区进入紧急状态，并设立紧急基金以应对不断加剧的干旱问题。

干旱问题现已从意大利北部开始蔓延到中部。研究机构表示，意大利今年的降雨量是过去30年平均降雨量的一半，威胁着全国三成以上的农业生产。

气候变化就在身边 天气还是气候？ 9月初在南下加利福尼亚州登陆的飓风奥拉夫是一种正常的天气现象。但随着气候变化全面展开，极端天气在世界各地愈加频繁。极端天气大会的组织者与德国气象局、气象学会和亥姆霍兹气候研究所一起，公布了有关基本事实。

气候变化就在身边 飓风频繁 飓风尼古拉斯几乎是和飓风奥拉夫同时袭击了美国德克萨斯州附近的海岸。这不再是一个巧合。德国气象学家和气候研究人员言简意赅地指出，气候变化是真实而危险的。专家们一致认为，人类活动是气候变化的根源，但我们仍然能够为阻止气候变化做些什么。

气候变化就在身边 极端天气是正在进行时 鉴于飓风和山火的威胁日益增大，美国总统拜登警告美国正面临“红色警报”。2020年，极端天气事件给美国带来了创纪录的1000亿美元的损失。“科学家们多年来一直警告我们，极端天气将变得更加极端。我们现在正在实时经历这一切。”

气候变化就在身边 基础设施不堪重负 热带风暴带来大量雨水。今年夏天，中国也经历了几次强降雨。8月底，黄河上的小浪底大坝不得不开闸泄洪，以减少暴雨后水库的压力。

气候变化就在身边 洪水来袭 7月，中国河南遭遇强降水。卫辉等地居民被洪水围困，不得不坐铲车、橡皮艇等撤离市区。

气候变化就在身边 摧毁殆尽 德国莱法州和北威州7月也遭遇异常大的降雨量引发的洪水。图中的舒尔德村座落在阿尔河边，几乎被完全摧毁。

气候变化就在身边 罕见的博登湖上龙卷风 8月初，弗里德里希港附近的博登湖上突然出现龙卷风。 这样景观是在高温、高湿、积雨云厚重等因素作用下发生的，在博登湖上极为罕见。

气候变化就在身边 房顶被掀 6月底，一场罕见的龙卷风袭击了捷克南摩拉维亚的Moravská Nová村。

气候变化就在身边 干旱愈发严重 干旱问题也因气候变化而加剧。阿富汗今夏的极端干旱，喀布尔河只剩下泥泞的细流。联合国世界粮食计划署警告说，阿富汗1400万人，即三分之一人口正受到饥饿的威胁。

气候变化就在身边 几无收成 安哥拉南部的农民也因干旱几无收成。新教灾难救助慈善会迪阿科尼估计，全世界有4100万人受到饥饿的威胁，其中大部分是由于极端天气造成的。战争和新冠疫情更加剧了食品供应危机。

气候变化就在身边 蝗灾泛滥 自2020年以来，撒哈拉以南非洲大片地区遭遇多次蝗灾。 根据联合国粮农组织的估计，气候变化导致蝗灾蔓延到山区，这在以前并不多见。

气候变化就在身边 森林火灾接连不断 世界各地的森林火灾也越来越频繁，越来越严重。澳大利亚、俄罗斯、北美、地中海地区都未能幸免。希腊、土耳其和西班牙是今年的重灾区。森林火灾问题也是汉堡举行的极端天气大会讨论的内容。 作者: Fabian Schmidt



(法新社）

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