 遭遇砸车！法国骚乱波及中国旅行团 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2023

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新闻广角

遭遇砸车！法国骚乱波及中国旅行团

近日，一辆载有中国游客的巴士在法国马赛被砸车窗，有人受轻伤。对此，中国驻马赛总领事馆向法国当局表示不满，要求确保中国公民及其财产安全。目前，少年致死事件引发的骚乱已持续五天，马克龙也因此推迟了本周日的访德之旅。

法国连续五晚发生骚乱。德国外交政策专家表示，严重的骚乱对法国国家稳定构成了威胁

法国连续五晚发生骚乱。德国外交政策专家表示，严重的骚乱对法国国家稳定构成了威胁

（德国之声中文网）据中国官媒央视新闻报道，当地时间6月30日晚，一辆载有中国游客的大巴车在法国马赛遭到围困和攻击，数名游客受轻伤。

杭州交通918微信公众号的消息称，当时身在旅游巴上的一位中国游客透露，“多名蒙面暴徒拿石头砸车，车上有5至6名中国游客被石头砸中，受了皮外伤。他们后来辗转到了酒店后，所有人都不敢出去”。

中国媒体报道称，中国游客当时致电中国驻马赛总领馆，领馆工作人员协助报警。该旅行团已经于7月1日前往瑞士，并将提前结束行程回国。

中国驻法国大使馆以及驻马赛总领事馆于当地时间6月30日发布安全提醒，告知旅法中国公民密切关注法国社会安全形势，“避免前往游行示威及暴力冲突区域，并采取切实措施加强个人、车辆、住所和商铺安全防范，临时来法人员尤其要提高警惕，谨慎出行”。

据路透社报道，中国驻马赛总领事馆已经就巴士车窗被砸一事向法国提出正式投诉，要求法国确保中国公民及其财产的安全。

鉴于骚乱持续，法国总统马克龙在周六临时取消了本周日对德国的国事访问

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打砸抢烧仍在继续 

在法国警察周二枪杀了一名北非裔少年后，法国城市最近几天发生了暴力事件。截至周日（7月2日），法国各地的骚乱已经持续了五个晚上。

据法国内政部消息，超过700人在周六夜里被捕，45名警察受伤。不过法国内政部长达尔马宁（Gérald Darmanin）表示，“由于安保力量的坚定行动”，情况已经有所改善。当晚法国当局部署了4.5万名警察和数千名消防员来维持秩序。

同时，在周六夜间，巴黎、里昂和马赛依旧是冲突热点地区，并再次发生打砸抢烧事件。

在巴黎附近的拉伊莱罗斯镇（L'Haÿ-les-Roses），示威者用汽车冲撞镇长的房子，然后放火烧房。镇长让布伦（Vincent Jeanbrun）表示，他的妻子和一个孩子受伤，事发时他正在市政厅。

德国社民党外交政策专家罗斯表示，法国当局必须对暴力事件采取行动，“许多人的安全和国家稳定都处于危险之中”

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德国联邦议院外交事务委员会主席：骚乱威胁法国国家稳定

有鉴于骚乱持续，法国总统马克龙在周六临时取消了本周日对德国的国事访问。

德国社民党外交政策专家罗斯（Michael Roth）说，严重的骚乱对法国国家稳定构成了威胁。他对《图片报》表示，法国当局必须对暴力事件采取行动，因为“许多人的安全和国家稳定都处于危险之中”。

德国外交部在周六更新了针对法国的旅行和安全建议。赴法的旅行者被要求了解相关地区的情况，避免前往发生暴力骚乱的地方。

更多阅读——姆巴佩: 停止暴力！请别自毁家园

（路透社，德新社，法新社）

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欧洲各地示威反对警察暴力 

本周六，法国、瑞士、德国等多个国家举行示威活动，反对种族歧视和警察暴力。在巴黎和伦敦，示威期间发生了警民冲突。

法国警察执勤打死青年 引发民众骚乱

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