遭遇入侵之后 韩国向朝鲜派出无人机

（德国之声中文网）韩国周二（12月27日）派出无人机越过边境进入朝鲜。五架朝鲜无人机昨天越过两韩边境，促使韩国紧急出动战斗机和攻击型直升机。

朝鲜无人机在包括首尔在内的多个韩国城市上空飞行了将近五个小时，这是自2017年以来的朝鲜无人机再次入侵韩国。韩国军方从一架配备机枪的直升机上发射了100枚炮弹，试图击落朝鲜无人机，但未能击落任何一架。

总统称需加强准备

针对周一的入侵事件，韩国总统尹锡悦要求建立更强大的防空系统和引进最先进的隐形无人机，以更密切地监控它这个与世隔绝的邻国。

尹锡悦在一次内阁会议上说：“这一事件表明，我们的军队在过去几年的准备和训练方面存在很大的不足，证明需要进行更密集的准备和训练。”

他说：“我们已有一个计划，建立一支军事无人机部队，负责监测朝鲜的关键军事设施。由于昨天的事件，我们将尽快推进该部队的建立。” 尹锡悦说，“我们还将引进最先进的隐形无人机，加强我们的监视能力。”

韩国军方道歉

韩国军方周二为其未能击落朝鲜无人机而道歉。韩国政府承诺将确保反无人机的打击能力。韩国承认，在朝鲜境内的侦察行动是极为罕见的。分析人士认为，原因可能是尹锡悦决心对朝鲜的挑衅行为作出强有力的回应。

5月上任的保守派领导人尹锡悦认为，他的自由派前任文在寅的对朝鲜友好政策应被指责为毫无准备的表现。

執政十年 站在十字路口的金正恩

金正恩夸赞朝鲜实力

同时，在边境另一边，朝鲜官方通讯社朝中社星期二报告，领导人金正恩在一次重要的政治会议上发表报告，夸赞朝鲜增强了在“政治、军事、经济和文化等所有领域”的实力。

在周一开幕的朝鲜劳动党全体会议上，金正恩还要求作出更多努力，解决朝鲜面临的困难和挑战。全体会议预计将持续数天，在随后的议程上，金正恩可能会谈论武器建设、与美国的关系以及经济等问题。

不顾制裁发展武器

尽管面临严格的国际制裁，平壤还是加强了武器开发的力度。金正恩说，他希望朝鲜拥有世界上最强大的核力量，并在今年宣布朝鲜为“不可逆转”的核国家。

这个与世隔绝的国家今年进行了创纪录的导弹试验次数。在去年的劳动党会议上，金正恩曾宣示开发极限航程500公里的新型侦察无人机。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



（美联社、路透社、法新社）

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