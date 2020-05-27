遭遇事实核查 特朗普要“修理”推特

（德国之声中文网）美国媒体援引政府内部人士报道，在威胁要管制社交媒体平台之后，美国总统特朗普将于本周四签署一份相关的行政令。日前推特首次给特朗普的两条推文贴上"事实核查"标签，指出其误导性。



特朗普在推文中称，扩大信件投票的范围将导致今年11月总统大选"被操控"。这一论断并无根据。"来了解一下信件投票的真相吧"--推特在特朗普的两条推文下加了以上标注，并链接了一个推特页面，反驳特朗普的这一说法。这让特朗普极为不满，他接着发推说，美国人的政治权利受到审查，并威胁将针对社交媒体网络运营公司推出新的管制措施。





据法新社报道，特朗普的幕僚表示，总统将于周四（5月28日）签署一份与社交媒体有关的行政令，但没有透露更多细节。《华盛顿邮报》周三获得的一份行政令初稿版本中称，"不能允许少数平台来选择美国人能在网络上看到和分享什么言论"。



《纽约时报》则援引两名政府高层官员报道称，这项政令将让联邦监管部门更容易地在运营商屏蔽用户或删帖的情况下指责其"压制言论自由"。两家报纸还报道，新的政令可能包含的一项内容是，推特、脸书和谷歌等网络运营商应为其平台上公开的内容承担法律责任。



在之前多年里，推特一再被批评对特朗普违反平台规则发布不实信息和侮辱言论听之任之。

脸书总裁扎克伯格对福克斯新闻表示，脸书不应该扮演"真相的裁判官"，去辨别人们在网络上说的所有事的真伪，"私营企业，尤其是网络平台，都不应该这样做"。



推特创办人和CEO多尔西（Jack Dorsey）则在周三回应说，指出不实信息并不是扮演"真相裁判官"。"涉及全球各国的选举，我们将继续指出不准确或有争议的信息。"



美国公民自由联盟（American Civil Liberties Union） 的卢安（ Kate Ruane）对法新社表示，特朗普没有权力管束推特。她指出，美国宪法禁止总统采取任何措施制止推特指出其"有关信件投票的明目张胆的谎言 "。

拜登的推特上不是特朗普的对手

对于不拘于传统沟通方式，又偏好阴谋论和流言的特朗普来说，社交媒体十分对他的口味。特朗普在推特上拥有超过8000万粉丝。与之相比，他的竞争对手、民主党总统候选人拜登在推特上的粉丝只有550万。



但特朗普应对新冠疫情的方式在美国国内引起广泛的不满，本周三，美国新冠病毒感染者死亡人数突破10万。民调显示， 尽管因受到社交距离等防疫措施的限制，拜登数周来蜗居自家地下室，其在社交媒体上的表现也乏善可陈，但他仍持续对特朗普构成有力挑战。



叶宣/乐然（法新社）

