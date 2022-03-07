遭跨國公司封殺  俄羅斯還有中企支持?

(德國之聲中文網) 麥當勞、百事可樂、可口可樂和星巴克週二 (3月8日)宣布在俄羅斯暫時停業。星巴克將暫時關閉數百家店。

百事可樂將暫停在俄羅斯的所有廣告，並停止銷售其飲料品牌，但繼續銷售牛奶和嬰兒食品等必需品。競爭對手可口可樂公司說將暫停在俄羅斯所有的業務。麥當勞本來還在考量是否跟進，但隨後宣布關閉847家餐廳，但將繼續支付工資給俄羅斯的62000名員工。

耶魯大學管理學院教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）告訴路透社:「我很高興他們回心轉意並做出了正確的決定。這是一個非常重要的影響，象徵意義和實質意義一樣大。」

1990年麥當勞在俄羅斯開設的第一家店，位於莫斯科市中心的普希金廣場，隨著蘇聯的解體，成為美國資本主義蓬勃發展的象徵。而可口可樂則是1980年莫斯科奧運會的官方飲料，儘管美國為抗議蘇聯入侵阿富汗而抵制了這次活動。

在美企為首的大公司表態後，繼續向俄羅斯合作的中國公司也遭到美國關切。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8日告訴《紐約時報》，那些不顧美國禁止向俄羅斯出口的限制的中國公司可能會被切斷他們製造產品所需的美國設備和軟件。

雷蒙多說，美國可能「基本上關閉」中芯國際集成電路製造有限公司或任何不顧華盛頓制裁而繼續向俄羅斯供應芯片和其他先進技術的中國公司。華盛頓威脅說，如果這些公司規避針對俄羅斯的新的出口限制，將把它們列入貿易黑名單。

更多跨國集團入陣

亞馬遜公司8日表示，將停止在俄羅斯和烏克蘭接受其雲服務的新客戶。環球音樂也暫停了在俄羅斯的所有業務，在線約會服務Bumble Inc將從俄羅斯和白俄羅斯的商店中刪除其應用程序。

稍早，荷蘭皇家殼牌公司(Royal Dutch Shell Plc)停止從俄羅斯購買石油，並表示將完全切斷與該國的聯繫。於此同時，美國加強了懲罰莫斯科的行動，禁止俄羅斯石油和能源進口。

殼牌首席執行官馮比爾燈 (Ben van Beurden)說：「我們清楚地意識到，上週購買一批俄羅斯原油以提煉成汽油和柴油等產品這個決定，儘管是在考慮到供應安全的情況下才做出的，並不是正確的決定，我們對此感到抱歉。」

殼牌和競爭對手英國石油公司(BP Plc)和埃克森美孚(Exxon Mobil Corp)都宣布了出售在俄羅斯的控股權並退出該國的計劃，只剩下法國的道達爾能源公司(TotalEnergies)相對孤立地堅持其投資。

全球經濟受影響

倫敦金屬交易所(LME)週二停止了鎳的交易，因為這種金屬是電動汽車電池的關鍵成分，其價格翻了一倍，達到每噸10萬美元以上。

礦業集團必和必拓(BHP)警告說，大宗商品價格的飆升可能會蔓延到已經飆升的通貨膨脹中，並可能影響全球經濟增長。

熟悉此事的三位消息人士表示，當世界頂級鎳和不銹鋼生產商之一的中國清山控股集團買入大量鎳以減少其對價格下跌的押注時，鎳價飆升。清山集團和LME拒絕發表評論。

除了高等級鎳，汽車生產中使用的其他金屬，從車身的鋁到催化轉換器中的鈀，其價格都在飆升，行業供應鏈已經被打破。

大眾汽車公司表示，它將從8日起停止接受眾多插電式混合動力車型的訂單，因為供應鏈問題加劇了芯片短缺造成的生產延誤。

因為缺乏零組件，大眾汽車汽車已經停止了在俄羅斯的生產，也暫停了在德國的幾個工廠的生產。其表示，大眾高爾夫、Tiguan、帕薩特、Arteon和Touareg等車型的插電式混合動力版本的訂單將被停止，直到進一步通知，已經下達的訂單可能不會在今年交付。

(綜合報導)

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