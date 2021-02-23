遭英法院拒绝  孟晚舟向港高院再提申请

（德国之声中文网）香港法庭文件显示，华为公司首席财务官孟晚舟于周四（2月25日）向香港高等法院提出申请，以获取汇丰银行（HSBC）涉及其引渡案的相关文件，香港高等法官则将于3月12日闭门审理孟晚舟的申请。

就在几天前，英国高等法院裁定，汇丰银行不用公开涉及孟晚舟欺诈指控的内部文件，理由是该法院不具有下达相关指令的管辖权。2月12日，华为将总部位于英国的汇丰银行告上英国法庭，要求其交出涉及其引渡案的相关文件，试图借此阻止加拿大将孟晚舟引渡到美国。英国法院做出拒绝这一要求的裁决后，华为发言人表示华为对此感到失望，他说：“获得相关信息和清晰事实有助于追求正义”，“华为仍然坚信孟晚舟是清白的，将继续支持她寻求正义和自由。”

据香港《南华早报》周五报道，孟晚舟寻求的汇丰文件包括有关其与华为和星通科技(Skycom Tech)合规评估的内部银行文件。 该报强调，这些文件是孟晚舟辩护的核心。

关键文件

美国当局指控孟晚舟涉嫌金融欺诈，向汇丰银行隐暪华为在伊朗的业务经营，导致该银行触犯美国对伊朗制裁禁令。孟晚舟一直否认这些指控，在加拿大被软禁的她不断寻求反抗美国的引渡要求。

目前该案的一大争议点集中在孟晚舟2013年8月向汇丰驻香港的一名高管做的PPT演示上，美国以这份文档指控孟晚舟当天在做演示时，称华为与Skycom仅是“合作伙伴”而非事实上的子公司，导致银行被误导。孟晚舟的律师团队则称孟晚舟在与汇丰银行沟通时，尽到义务诚实揭露华为在伊朗的业务。其律师还指责美国为了逮捕孟晚舟，在提供加拿大法庭证据时刻意遗漏关键信息，误导司法。而孟晚舟现在要求汇丰银行披露的内部文件中就包括这份2013年8月的演示文稿。

美国支持加拿大要求中方放人 加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig)和商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）

孟晚舟事件使得中加两国关系急剧恶化。孟晚舟被捕几天后，中国方面逮捕了两名在华加拿大公民：前外交官康明凯（Michael Kovrig)和商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）。人们普遍认为，这是中方对孟晚舟事件采取的报复行动。上述两名加拿大人已被正式以间谍罪行遭到起诉。

上周，加拿大开启了一项由58个国家参与的倡议，要求一些国家停止任意拘押外国公民作为外交筹码的做法。加、美两国表示，中国等一些国家正在使用这些做法。对此，中国驻加使馆网站刊登的发言人答记者问中批评：“加方一方面标榜自己’坚持法治’、’反对任意拘押’，另一方面却充当美方帮凶任意拘押中国公民，企图把孟晚舟用作美方打压中国企业的筹码。这种贼喊捉贼的行径是何等的虚伪和卑鄙。”

在本周二举行的美、加两国元首双边会晤中，美国总统拜登承诺，该国将与加拿大合作确保两名加拿大人被安全释放。周五，美国国务卿布林肯再次表示，将坚决支持加拿大要求立即无条件释放两名被中国拘留的加拿大公民。

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