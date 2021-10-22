遭美国准驻华大使狠批 中方强硬回应

（德国之声中文网）获提名出任美国驻中大使的前国务次卿伯恩斯（Nicholas Burns）周三（10月20日）在美国国会出席人事案听证会。他向议员表示，中国为美国「最危险的竞争对手」，批评其对新疆丶西藏丶香港丶台湾的举措，并指中国是一个「侵略者」，对印度丶日本及南海周遭等国家造成威胁。

他说：「中华人民共和国在新疆的种族灭绝，在西藏的滥权，对香港自治和自由的扼杀以及对台湾的欺凌都是不义的，必须停止。」

对此，中国外交部言人汪文斌周四在例行记者会上回应称：伯恩斯先生有关言论充满冷战零和思维，也与事实严重不符。中方反对以“竞争”定义中美关系，中美即便在经贸等务实领域竞争也应该是你追我赶、共同提高的良性竞争，台湾、新疆、香港等事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。

伯恩斯：美国应把台湾变成「坚果」

现年65岁的伯恩斯是一名职业外交官，他自1980年代进入美国外交圈，在共和党及民主党政府内都曾担任过要职。美国前总统小布希时代，伯恩斯出任主管政治事务的国务次卿、并任美国驻北约大使。他也曾在前总统柯林顿时代担任过美国驻希腊大使及国务院发言人。

随着台湾海峡局势升温，在听证会上伯恩斯也多次被参议员问及台湾议题。他谴责了最近中国战机进入台湾防空识别区的行为，称其「特别令人反感」。他重申华盛顿在台湾问题上坚持目前的「一个中国」政策是正确的，但同时也必须向北京破坏现状的行动表示反对。

伯恩斯以香港为例，他说自己在1997年担任国务院发言人期间，曾伴随时任国务卿欧布莱特（Madeleine Albright）赴香港，见证香港主权移交。

伯恩斯说，他特别记得中国领导人当时与他们会面，对香港人民、世上其他国家做出的承诺，但之后却一一违背。他表示：「我们显然不能相信中国会履行在台湾议题上所做的承诺。」

伯恩斯说，有鉴于中国对台湾的行为与言论，美国国会与行政部门「完全有权深化（美台）安全合作」、扩大对台湾提供武器。他建议，美国应把台湾变成一颗「难敲开的坚果」（a tough nut to crack，意指难以对付）、协助台湾提升不对称防卫战力。

「来中国少不了碰钉子」

针对伯恩斯的表态，中国外交部表示坚决反对的同时，官媒《环球时报》也随即发出题为「就这副腔调，伯恩斯来中国少不了碰钉子」的社评。文章称，伯恩斯的言论「肯定是迄今为止美国驻华大使赴任前最强硬、也最嚣张的听证发言。」文章又指，「如此系统地攻击中国，这显然不是正常情况下一位即将赴任中国的美国大使该做的事情，伯恩斯的听证发言展示了美国政治精英层目前对中国的整体敌意。整场听证会传递的信息是：要在今天做驻中国大使，就得这么强硬。」

文章最后强调：「我们要对美国国会和华盛顿政治精英层说：他们也要用一颗平常心送伯恩斯赴任中国。整个华盛顿都拿不出办法谋取对华斗争的胜利，他们能指望伯恩斯做什么呢？」

就伯恩斯的「坚果论」，上海东亚研究所助理所长包承柯周四接受香港中通社采时指出，所谓「坚果」不过是美国为持续推动对台军售所找的又一借口。他强调，无论是多么坚硬的「坚果」，大陆都有强大能力和坚定决心敲碎「台独」势力分裂国家的幻想。

「印太联盟是抗衡中国关键」

面对美中竞争，伯恩斯说，在印太地区建立联盟是对抗中国的关键。他赞扬美国总统拜登上个月宣布的与澳大利亚和英国的AUKUS联盟可能是具有「变革性」的策略、并罕见的称赞前总统特朗普及上一任国务卿蓬佩奥（Michael Pompeo）重振了美国与澳大利亚、印度、日本的四方安全对话。

同时他也认为，美中竞争将围绕在经济和技术实力上，而不是像冷战时期一样着重于军事能力。

他说，美国要求北京遵守其第一阶段贸易协议的承诺是正确的，并敦促国会通过与中国有关的、旨在提升美国国内关键领域（如半导体）竞争力的相关法条。他补充说，美国若能在经济上与欧盟和日本联合起来，将製造出有效的杠杆来抗衡中国。

伯恩斯认为，中国虽然是一个具有「非凡实力」的国家，但它在政治、经济和人口方面也有弱点。他说：「我认为我们不应该夸大他们的实力，也不应该低估美国的实力。我们需要的是自信心，即美国是一个强大的国家。」

谈及即将举行的北京冬奥会，伯恩斯没有明确表示，他是否主张抵制北京冬奥会，但他说，必须确保美国以及其它国家的运动员在北京“能够表达他们的观点”。

针对新冠疫情起源调查一事，伯恩斯也认为中国应负起责任、做出回应。他说，北京在新冠起源上一直在「搪塞」全世界，「我们不知道这个病毒是如何发起的，有很多种理论，而中国人需要回答这些问题。」

路透社报导，伯恩斯预计将轻松赢得两党参议员的赞誉。参议院外交委员会共和党首席议员里契（Jim Risch）说：「我认为，伯恩斯大使被任命为这一职位是合适的。」

参议院外委会今天召开听证会后，会择日就伯恩斯提名案进行表决，若通过会送交参议院审理，过半数参议员支持即会过关。

（路透社、美联社、法新社、中央社）

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