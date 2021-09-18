遭美军误炸 阿富汗家庭要求赔偿追责 

（德国之声中文网）在袭击中失去3岁幼女的艾马尔·阿赫马迪（Emal Ahmadi）对法新社表示，他的家庭要求调查是谁在8月29日发起了那次无人机袭击，要求惩处美军的责任人。“说对不起是不够的，美国应该找出是谁干的。”

无人机发射的导弹击中了他哥哥的汽车，造成10名家庭成员死亡，其中包括7名孩童。阿赫马迪还表示，他的家庭在寻求经济赔偿，并要求将多名家人转移到第三国。

据法新社此前报道，车主泽米莱·阿赫马迪（Zemerai Ahmadi）曾为一家美国人道援助组织工作多年。由于担心塔利班掌权后身家受到威胁，他和家人正在想办法获得美国签证，以便离开阿富汗。

导弹来袭时，他刚好在停车，亲戚和孩子们跑出来迎接他。五角大楼则一开始称，车上涉嫌载有爆炸物。

“悲剧性错误”

9月17日，美军中央司令部司令麦肯齐 (Kenneth McKenzie)承认，此次无人机袭击是个“悲剧性的错误”。他承认，遭攻击的车辆和死者不太可能对美国武装部队构成直接威胁，也不太可能与伊斯兰国（IS）恐怖民兵的分支 ——“伊斯兰国呼罗珊省”（IS-K）有关联。

无人机空袭前几天，与塔利班敌对的“伊斯兰国”阿富汗分支在喀布尔机场附近地区制造一起自杀式炸弹袭击事件，导致上百名阿富汗人和 13 名美国军人丧生。美国无人机空袭是对此做出的回应。

麦肯齐称，此次无人机攻击并非“轻率行为”，所攻击的目标车辆此前已经被监控达8小时，非常担心它正向机场移动。在美军完全撤离前最后几天，美方担心机场地区还会发生袭击。

麦肯齐将军向遇难者亲属深致歉意和哀悼。他表示， “作为指挥官，我对这次袭击的悲惨结果负全部责任”。他称，美方正考虑赔偿事宜。另外，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也向袭击事件受害者表示哀悼，宣布对袭击事件的调查进行“彻底审查”，并谈及考虑未来改变“实施袭击的权限、程序和流程”的必要性。

阿赫马迪表示，仅仅道歉是不够的，他和家人要求调查是谁执行了这次袭击，找出责任人。他不明白，为什么他家的房子会被当成极端分子的藏身之所，无人机本应能看得一清二楚， “他们能看到车里、车的旁边都是无辜的孩子。无论是谁做的这件事，都应该受到惩罚。”

（法新社、路透社等）

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