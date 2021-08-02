遭缅甸判11年监禁 美国记者获释离境

（德国之声中文网）遭拘留数月的美国记者芬斯特（Danny Fenster）已从缅甸监狱被获释，并于周一（15日）飞往卡塔尔，他表示他很健康，很高兴能回家。

路透社报导称，这是美国前驻联合国大使李察逊（Bill Richardson）与缅甸军方谈判的结果，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也表示乐见芬斯特获释，并称他被「错误羁押了近6个月」。

芬斯特在多哈哈马德国际机场的停机坪上告诉记者，他情况良好，在被关押期间没有被殴打或挨饿。头戴红色毛线帽丶身穿宽松长裤的芬斯特说：「只是有点一点疯，因为时间拖得越久，你就越担心它永远不会结束，要保持理智是最大的困难。」

他说：「我感觉很好，真的很高兴能在回家的路上。我为李察逊所做的一切感到无比高兴。」

缅甸军政府拥有的国营电视台称，在李察逊和两名日本代表提出请求后，芬斯特获得了特赦，「以保持国家之间的友谊，并强调人道主义理由」。

路透社指出，一位熟悉理李察逊接回芬斯特的消息人士说，获释的安排是在美国国务院和美国驻仰光大使馆不知情的情况下进行的，该消息人士说，官员们最初反对李察逊本月在早些时候访问缅甸，并敦促他不要向缅甸官员提出这一案件。

联合国发言人哈克（Farhan Haq ）在纽约表示，联合国称赞芬斯特的获释是 「积极的一步」，但呼吁立即释放至少47名其他被拘留的记者。

芬斯特是谁？

今年37岁的芬斯特是缅甸独立杂志《缅甸前沿》（Frontier Myanmar）的编辑主任，芬斯特上周五(12日)被当地法院判监11年，他被控煽动罪丶违反移民法及非法结社罪定谳，当局并将该刑责描述为「最严厉的法律惩罚」。

11月初，美国前外交官与人质谈判代表李察逊（Bill Richardson）赴缅甸访问，并和军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）会面。当时此行被媒体称为是为了执行「私人性质的人道主义任务」，但他并未对外提及是否会寻求让芬斯特获释。

在芬斯特获释前，部分美国国务院官员担心，李察逊的参与可能会导致缅甸军政府将这位美国人视为资产，从而拖延他的获释，以试图获取利益。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周一（15日）表示，李察逊在缅甸「没有按照美国政府的指示行事」，但官员们一直与李察逊及其团队保持定期联系。

普莱斯说，包括美国人质事务特使卡尔斯坦斯（Roger Carstens）在内的美国官员努力帮助芬斯特获释。

路透社称，芬斯特是近年来缅甸首名入狱的外籍记者，已经被缅甸军政府拘押数月。《缅甸前沿》总编辑托马斯·基恩（Thomas Kea）说：「绝对没有任何依据可以将丹尼的这些指控定罪。」

「《缅甸前沿》前线的每个人都对这个决定感到失望和沮丧。我们只想看到丹尼尽快获释，以便他能回家与家人团聚，」他说。

路透社称，芬斯特在5月试图离开缅甸时遭捕，此后一直被关押于臭名昭着的仰光「永盛监狱」，该监狱被认为是缅甸军方关押政治犯的「人间地狱」。

监禁11年

芬斯特日前遭缅甸判刑监禁11年。国际人权组织「人权观察」亚洲部副主任菲尔·罗伯逊（Phil Robertson）随後发表声明称：「缅甸军政府作出这一令人发指、侵犯权利的判决，是要先通过惩罚一名外国记者来震慑和恐吓缅甸境内其他的缅甸记者」。

声明指出，判决也要向美国传递一个信息，就是「缅甸不想受到经济制裁的打击，并正通过人质外交对美国进行反击」。美国二月及六月向缅甸军方有关的实体实施制裁，试图要截断缅甸军方的收入来源。。

罗伯逊呼吁，必须尽快释放芬斯特，强调「新闻工作不是罪行，记者不应该仅因报道缅甸的实际情况，而被逮捕、起诉和监禁。「我们声援丹尼-芬斯特，并要求他和许多仍在狱中的缅甸记者应被立即释放」。

美国国务院早前曾称，缅甸军政府对芬斯特的拘留是「极不公正的」，敦促军政府立即释放他。美国驻缅甸大使馆没有回复路透社就周五的判决进行评论的请求。芬斯特被捕後，他在美国的家人就一再求拜登政府和国务院出手营救芬斯特。

自2月政变以来，军方取消了媒体许可证，对互联网和卫星广播进行限制，并逮捕了数十名记者。路透社引述联合国活动人士称，自政变以来，已有1200多名平民在抗议活动中被杀，数千人被拘留。

（路透社等）

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