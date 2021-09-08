遭爆私下表決廢止墮胎權 美最高法院下令徹查

（德國之聲中文網）美國首席大法官羅勃茲（John Roberts）週二（5月3日）證實美國聯邦最高法院內部討論廢止墮胎權的機密文件遭洩，但強調草案寫於今年2月，並非最終結果，不能作為「任何成員對該案問題的最終立場」。

美媒Politico5月2日獨家披露，美國最高法院有意推翻過往保障墮胎權的相關裁定。由於美國法院現代史上從來沒有案件在審理期間，意見書草案就被公開，重大外洩讓羅勃茲痛批洩密是「惡劣的失信行為」，下令徹查。

在這份流傳於最高法院內部的主要意見書草案中，大法官阿利托（Samuel Alito）寫道：「我們認為『羅訴韋德案』（Roe v. Wade ）必須被推翻。」他說，此案「從一開始就大錯特錯」，必須被否決，「現在是關注憲法並將墮胎問題交還給民選代表的時候了。」

1973年的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）是美國保障墮胎權的里程碑法案，聯邦最高法院承認婦女墮胎權受到憲法隱私權保護，也讓墮胎在美國全國合法化。

去年，美國最高法院受理密西西比州一項爭議法令，該法令禁止懷孕15週的孕婦墮胎，該州在此案中要求推翻羅訴韋德案的判例。據悉，最高法院最快將於今年6月宣布裁決。

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根據Politico取得的知情消息，4名由共和黨任命的大法官在去年12月聽取口頭辯論後，曾在大法官之間舉行的會議投票支持阿利托。截至本週，他們的意見保持不變。

目前雖然尚不清楚該草案是否反映了最高法院的最終意見，但加州大學黑斯廷斯法學院法學教授拉拉奧（Radhika Rao）告訴德國之聲，「大多數人的意見不太可能改變。」

正反派走上街頭

最高法院草案外流引發美國輿論譁然，許多人擔憂半世紀以來的墮胎權裁定恐被推翻。3日上午，華盛頓美國最高法院前聚集大批示威人群。

「如果我被強暴，那將是我的問題。他們不會幫助我們。」一名來自華盛頓特區的年輕抗議者赫爾（Maddy Hull）告訴德國之聲，她得知草案消息後就趕往最高法院抗疫。她說：「我不知道該怎麼辦，只好動身來這。我對自己的未來感到害怕。」

根據法學教授拉奧的說法，若「羅訴韋德案」被推翻，年輕和貧窮的婦女將受到最大的影響。他說：「享有特權的婦女始終能跨越州界進行墮胎。對於那些缺乏旅行機會和資源的人來​​說，他們的生命和健康處於危險之中。」

在為高法院面前，也有反對墮胎的民眾前來。一名支持「生命權」（pro life）的學生帕茲（Brooke Paz）告訴德國之聲，她「非常興奮『羅訴韋德案』在有生之年可以被推翻」，並認為法官會「做正確的事。」

震動美國政界

路透社報導，最高法院史無前例的重大外洩消息不只震撼華府，還可能衝擊11月期中選舉。對此，美國總統拜登（Joe Biden）週二（3日）表示，該意見書草稿如果成真，將可能損害「全方面的權利」。他表示，這不只反映了「美國法學的根本轉變」，也危及隱私和婚姻等 「其他基本權利」。

「如果這個決定成真，它確實是一個相當激進的決定。」拜登表示，他不曉得意見草案是否定案，但他「相信女性的選擇權為基本權利」，已準備好捍衛墮胎權。

除此之外，美國朝野也議論紛紛。美國參議院多數黨領袖、民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）表示，「最高法院準備對過去50年來的權利採取最大限制，這不僅是針對婦女，而是對所有美國人。」

他說，如果「羅訴韋德案」的法律被推翻將惹人「厭惡」，並承諾參議院將在下週就維護婦女墮胎權有關立法，進行表決。他也嚴辭批評保守派大法官在任命聽證會向參議員們保證，1973年的「羅訴韋德案」的法律是安全的，但如今卻 「撒謊 」了。

緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）亦表示，如果意見書草案為真，這將與大法官們在任命聽證會上所說的話相矛盾。

美國目前有9名大法官，其中6人為保守派，僅3人是自由派。此次支持意見書草案的2名大法官卡瓦諾（Brett Michael Kavanaugh）及戈蘇奇（Neil McGill Gorsuch），皆曾在任命聽證會上表態維護羅訴韋德案。

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