遭港府列为“潜逃者” 海外港人：跨国镇压升级

平安夜这天，港府再一次对民主派人士采取行动，把许智峯、郭凤仪等7人列为“危害国安罪行的潜逃者”，并增列钟翰林、钟剑华等6人为通缉犯。北京表示支持，海外港人则呼吁美国、英国和欧盟进一步制裁港府官员。

（德国之声中文网）週二（12月24日），香港政府依据《维护国家安全条例》（即香港《基本法》23条立法），把7位居住在海外的香港倡议人士与政治人物列为“危害国家安全罪行的潜逃者”。

这7人分别是许智峯、郭荣铿、任建峰、郭凤仪、许颖婷、邵岚、袁弓夷。

据港府公告，他们的香港护照将被撤销，他人也被禁止提供其资金。此外，他们还被禁止从事不动产活动、参与合资企业等。

他们并不是第一批被列为“潜逃者”的港人。今年6月12日、恰逢香港“送中条例”修订草案送交二读5週年之际，罗冠聪、刘祖廸等6位移居英国的香港民主派人士也被列为“潜逃者”。当时他们俩人皆表示并没有持有香港护照，因此港府可谓多此一举。

在平安夜这天，香港警方还扩大了通缉名单，纳入香港民主委员会（HKDC）成员刘珈汶、前“学生动源”召集人钟翰林、学者钟剑华、媒体人何良懋、演员郑敬基、香港自由委员会基金会（CFHK）成员张曦晴等6位海外港人。

香港保安局局长邓炳强、国家安全处总警司李桂华在记者会上称，“潜逃”的7人和增列通缉的6人，离港后仍继续在海外组织倡议、从事危害国安的行为，例如透过社群平台鼓吹“港独”，并推动外国政界制裁中国和港府。

中国驻港国家安全公署也发表声明，把上述13人称为“外逃反中乱港分子”，并支持港警做法。

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海外港人回应

遭列为“潜逃者”的7人，先前皆已遭港府通缉。而增列的6位被通缉者，如今同样被港府“悬红”百万。

其中，许智峯曾是立法会议员，2020年8月参与过香港泛民主派的初选，后来弃保流亡，并成为澳大利亚执业律师。他24日透过脸书回应，称港府此举在他意料之中。

“暴政的雕虫小技，分毫不影响我在自由国家生活，笑话一则。”许智峯批评，港府此举事实上很“愚蠢”，因为这会让民主国家“更有理由向港人批出政治庇护或难民身份”。

“港独”倡议者钟翰林2021年遭以“分裂国家”和“洗钱”罪判刑，去年刑满获释后，前往英国寻求庇护。对于港府以国安法通缉他，他并不意外；自从决定离港，他亦很清楚自己未来很长一段时间，都不能返回香港。

钟翰林在社群平台上表示，身为“坚定的香港民族主义者”，被通缉“无疑是一种肯定”。“未来我将继续坚定不移推动香港住民自决，无畏无惧。”

居住在美国的非政府组织香港民主委员会执行总监郭凤仪在X平台表示，此举显示港府的对民主派人士“跨国镇压”继续升级。

与她同一组织、曾当选区议员的刘珈汶说：“身为海外离散港人的一分子，我誓言把替香港奋斗置于首位，甚至在我自己之前。”她再次呼吁美国、英国和欧盟国家进一步制裁侵害人权的香港官员。

政治组织“法政汇思”前召集人任建峰则指自己从未申请香港护照，因此港府想撤销的东西“根本不存在”。

前香港大专学界国际事务代表团发言人、现居美国的邵岚也说，她另外持有美国护照，因此没有香港护照，对她影响微乎其微。

“不过，对很多同样流亡的香港倡议者朋友来说，这是不利的，因为他们没有这样的特权。”邵岚呼吁，美国总统拜登应在卸任前，替寻求庇护的港人延长签证许可。

人权团体谴责港府

总部在英国的非政府人权组织“香港监察”（Hong Kong Watch）政策总监Megan Khoo在声明中谴责港府。“这些行径显然是跨国镇压的企图，为的是让不同意见噤声，并把专制政权的控制范圍扩大到香港境外。我们绝不能让他们得逞。”

总部在美国的“人权观察”（Human Rights Watch）亦发表声明。该组织中国部副主任王松莲（Maya Wang）形容港府此举是“懦夫的行径”。她也特别呼吁英国和加拿大政府，应对推出香港国安法的中港官员施加具针对性的制裁。

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（综合报道）

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