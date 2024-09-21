遭朝鲜驱逐的美国士兵认罪后获释

美国陆军二等兵特拉维斯·金2023年在部署韩国期间越境进入朝鲜，经外交斡旋后返美。根据认罪协议，特拉维斯·金被军事法庭判处一年监禁，由于拘留期间服刑期满，当庭获释。

（德国之声中文网）美国陆军二等兵特拉维斯·金（Travis King）2023年在部属韩国期间越境闯入朝鲜，经过数周外交斡旋后遭朝鲜驱逐出境。本周五(9月20日)，金在美国得州布立斯堡军事法庭受审，对14项指控中的5项表示认罪，被判处一年监禁。法官裁定，金在审前拘留时已服刑，可当庭获释。

其律师在声明中表示，“鉴于特拉维斯已经服刑且表现良好，他现已自由并将返回家中。”声明还称，金已被“不光彩地退役”。

律师称，特拉维斯·金一生都面临重大的挑战，包括艰苦的成长环境、接触犯罪环境，以及与精神健康问题。“所有这些因素都加剧了他在军队中面对的困难”。

拉维斯·金做了什么?

特拉维斯·金2021年1月参军，随美军驻扎韩国期间因袭击指控被拘留。 路透社引述韩国法院的裁决报导，2022年9月，特拉维斯．金在酒吧打人，隔月又因另一起争执事件被警方讯问，讯问期间仍继续发生爆粗口、踢警车车门的“攻击行为”。他在韩国拘留所被关押了47天后获释。

金原本应返回美国面临纪律处分，但2023年7月在返美途中从首尔国际机场溜走，随后参加了一个朝韩边境的平民旅行团。特拉维斯·金非法闯入朝鲜边境后立即遭到拘留，直到去年9月获释。

返美后，美国陆军根据《统一军事司法法典》对他作出14项指控。经过幕后谈判，金于2024 年 8 月对五项指控认罪，美军则撤销其他九项指控。

（路透社、法新社）

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