遭朝鲜驱逐的美国士兵将出庭认罪

美军二等兵特拉维斯·金去年越境闯入朝鲜，经过数周外交斡旋后遭朝鲜驱逐出境。其律师周一在一份声明中表示，他将对包括逃兵在内的五项指控认罪，并对其行为负责。

（德国之声中文网）美国陆军二等兵特拉维斯·金（Travis King）2023年7月从韩国越境进入朝鲜。

经过数周的外交斡旋，特拉维斯·金去年9月从朝鲜获释并被驱逐出境。由于美朝没有正式外交关系，瑞典驻平壤大使馆协助将特拉维斯·金经中国转移至美国。

承认部分罪行

遭朝鲜驱逐出境后，美国陆军根据《统一军事司法法典》对他作出14项指控。

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据路透社去年9月报道，美国陆军指控金的罪行包括逃兵罪、殴打战友和教唆制作儿童色情作品。

特拉维斯·金的律师罗森布拉特（Frank Rosenblatt ）表示：“金将对其中5项罪行认罪，包括逃兵罪、三项不服从军令罪以及殴打战友的罪行。”

“他拒绝承认其余罪行，军方将撤销并驳回这些指控。”

从首尔机场离奇逃脱

特拉维斯·金2021年1月参军，随美军驻扎韩国期间因袭击指控被拘留，并对此认罪。他在韩国拘留所被关押了47天后获释。

资料照片：在板门店南北边界线附近参观的国际旅游团 图像来源: Sarah Jane Leslie/AP Photo/picture alliance

金原本应返回美国面临纪律处分，但在返美途中从首尔国际机场溜走，随后参加了一个朝韩边境地区的平民旅行团。特拉维斯·金非法闯入朝鲜边境后立即遭到拘留，直到去年9月获释。

（路透社）

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