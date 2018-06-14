遭朝媒斥「强盗逻辑」 蓬佩奥提越南模式

（德国之声中文网）朝鲜媒体周六(7/7)报道，同美国国务卿的会谈「令人遗憾」，华盛顿企图单方面强迫平壤放弃核武项目，斥责为「强盗逻辑」。

美国国务卿蓬佩奥在东京反驳，并表示与日韩同行会晤后继续推动平壤的弃核谈判 。

蓬佩奥在东京说，还有很多工作要做，但他坚信金正恩会履行与特朗普会晤期间承诺的放弃核武的义务。此前他曾表示同朝鲜的会谈「取得了进展」。在平壤逗留两天之后，蓬佩奥于周六飞往东京，和日韩外相进行磋商。

周日，蓬佩奥在越南演说，但他的目标群重显然不是台下的听众。

「美国一向都很清楚想要从朝鲜得到什么，」他说，「所以现在选择权落在朝鲜手上。」

他鼓励朝鲜效仿越南，说他相信只要平壤可以与美国的关系正常化，就可以走上经济繁荣之路。

「如果他们能够做到这点，人民会记得。金正恩主席会被当做朝鲜人民的英雄。」

朝媒斥蓬佩奥「强盗逻辑」、「令人遗憾」

蓬佩奥同朝鲜中央委员会副委员长金英哲的会谈结束不久，朝中社即发表声明称，「两天的会谈将我们带入一个危险的境地，它不再巩固朝鲜同美国的信任关系，并可能动摇我们原本坚定的弃核意愿。」

在新加坡签署的声明中，金正恩承诺「朝向放弃核武的方向作出努力」，但该文件不包括怎样与何时开始销毁核武器的细节。作为回报，特朗普总统答应向平壤提供安全保障，暂停美韩大型联合军事演习。

路透社的报道指出，朝鲜官媒的评论让人回忆起美国前几届政府同朝鲜打交道时遭遇的困境，暗示平壤不会同意任何方式的迅速放弃核武。美国情报机构泄露的文件认为，朝鲜没有彻底销毁核武器的意愿。

蓬佩奥此前两度访朝都同金正恩举行了会晤，但本次却没有。作为回应，他说他并未预期此行会见到金正恩。

美国情报部门的官员告诉路透社，蓬佩奥此行的目的是至少初步制定出一个核设施目录，以便今后情报部门可以核查。

安倍对蓬佩奥：赞赏你强大的领导气魄

蓬佩奥在东京记者会上说，与朝方的会谈中，双方同意建立一个工作层面的小组，旨在掌握每天美朝关系中发生的互动。

此外，双方官员将于下周在板门店举行会晤，主要议题是归还大约7000名美国士兵的遗骸及遗物，这些士兵曾参与了50年代的朝鲜战争，目前仍处于「失踪」状态。

日本与朝鲜间也存在解决遭后者绑架人员的问题。在美国向朝鲜提出弃核必须「完全、可验证、不可逆转」的条件之外，日本还加上了归还被朝鲜绑架人士作为恢复经济支持的前提。

日本外务大臣河野太郎在与蓬佩奥会面后对记者说，美日韩三个盟友将继续保持对朝鲜制裁的承诺，直到朝鲜放弃核武项目以及销毁全部范围的弹道导弹，"我们证实，按照特朗普与金正恩达成的共识，将向朝鲜提供安全保障，与此同时，我们也再次申明，国际社会将继续执行联合国安理会制裁朝鲜决议的全部内容。"

此前，日本首相安倍晋三在官邸会晤蓬佩奥时表示，「我十分赞赏同朝鲜谈判时表现出的强大领导气魄」，「它显示日美同盟坚不可摧。」

韩国外相康京和也赞扬了蓬佩奥，并表示，她的国家不相信美国在核问题上降低对朝鲜的要求：「蓬佩奥国务卿此次访问平壤是迈出的第一步。我们期待，接下来会举行更多具有建设性并有富有成果的谈判。」