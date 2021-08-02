遭控煽动罪 驻缅甸美国记者遭重判11年

（德国之声中文网）路透社引述美国记者芬斯特（Danny Fenster）的律师及雇主称，芬斯特周五(11月12日)被当地法院判监11年，给持续争取获释的美方带来了一大打击。

今年37岁的芬斯特是缅甸独立杂志《缅甸前沿》（Frontier Myanmar）的编辑主任，他被控煽动罪、违反移民法及非法结社罪定谳，当局并将该刑责描述为「最严厉的法律惩罚」。

11月初，美国前外交官与人质谈判代表李察逊（Bill Richardson）赴缅甸访问，并和军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）会面。当时此行被媒体称为是为了执行「私人性质的人道主义任务」，但他并未对外提及是否会寻求让芬斯特获释。

就在李察逊与敏昂莱会面的隔天，芬斯特的律师就对外表示，他的当事人申请保释被驳，且除了被控煽动罪和非法结社，还在当天增加「涉及违反移民法」第3项刑事罪名，这些指控可被判处最高20年的监禁。

路透社称，芬斯特是近年来缅甸首名入狱的外籍记者，已经被缅甸军政府拘押数月。《缅甸前沿》总编辑托马斯·基恩（Thomas Kea）说：「绝对没有任何依据可以将丹尼的这些指控定罪。」

「《缅甸前沿》前线的每个人都对这个决定感到失望和沮丧。我们只想看到丹尼尽快获释，以便他能回家与家人团聚，」他说。

路透社称，芬斯特在5月试图离开缅甸时遭捕，此后一直被关押于臭名昭着的仰光「永盛监狱」，该监狱被认为是缅甸军方关押政治犯的「人间地狱」。

「令人发指的判决」

国际人权组织「人权观察」亚洲部副主任菲尔·罗伯逊（Phil Robertson）随後发表声明称：「缅甸军政府作出这一令人发指、侵犯权利的判决，是要先通过惩罚一名外国记者来震慑和恐吓缅甸境内其他的缅甸记者」。

声明指出，判决也要向美国传递一个信息，就是「缅甸不想受到经济制裁的打击，并正通过人质外交对美国进行反击」。美国二月及六月向缅甸军方有关的实体实施制裁，试图要截断缅甸军方的收入来源。。

罗伯逊呼吁，必须尽快释放芬斯特，强调「新闻工作不是罪行，记者不应该仅因报道缅甸的实际情况，而被逮捕、起诉和监禁。「我们声援丹尼-芬斯特，并要求他和许多仍在狱中的缅甸记者应被立即释放」。

美国国务院早前曾称，缅甸军政府对芬斯特的拘留是「极不公正的」，敦促军政府立即释放他。美国驻缅甸大使馆没有回复路透社就周五的判决进行评论的请求。芬斯特被捕後，他在美国的家人就一再求拜登政府和国务院出手营救芬斯特。

自2月政变以来，军方取消了媒体许可证，对互联网和卫星广播进行限制，并逮捕了数十名记者。路透社引述联合国活动人士称，自政变以来，已有1200多名平民在抗议活动中被杀，数千人被拘留。

（路透社等）

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