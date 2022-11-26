 遭控「侵犯隱私」 中國駐葡使館拆全景監視器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2023

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遭控「侵犯隱私」 中國駐葡使館拆全景監視器

中國駐葡萄牙大使館爆監控爭議，有民眾投訴使館外安裝的360度監控攝影機，可能拍攝到附近公寓及街道，危及個人隱私。報導釋出後，葡國外交部誓言展開調查，而這幾台監視器也在同日迅速遭撤除或調校角度。

中國大使館於2個月前安裝了3台360度全景監控攝影機，遭附近居民投訴侵犯隱私。（資料照）

中國大使館於2個月前安裝了3台360度全景監控攝影機，遭附近居民投訴侵犯隱私。（資料照）

（德國之聲中文網）路透社週四（1月19日）報導，在葡萄牙首都里斯本境內，有居民向該國外交部投訴，安裝於中國駐葡大使館外的3台大型監控攝影機，恐「公然侵犯隱私」。

據悉，中國大使館約於2個月前，將這3台監控攝影機安裝在使館外的金屬欄杆上，並延伸到使館牆上；這些攝影機都具備360度全景攝錄功能。

去年12月27日，葡萄牙國家數據保護委員會（CNPD）曾表示，它將針對此事與中國大使館聯繫以澄清情況。

一位不願透露姓名的居民在去年12月曾告訴路透社，他擔心這些攝影機能夠拍攝到附近的公寓大樓和公共道路；路透社本月採訪居住在大使館對面的其他5位居民時，他們也提出了同樣顧慮。

葡萄牙外交部18日表示，已要求相關部門評估監控攝影機的安裝及使用是否符合規定，因葡萄牙法律有明文規定，監視器鏡頭不能對準房產（property）或公共道路，且若要拍攝任何房產的出入口，必須是有「嚴格必要內容」。

而最新消息指出，19日報導釋出後不久，路透社即發現1台攝影機遭移除，另外2台則被調校正角度，不再面向使館外側。但目前尚不清楚此舉是否與投訴或葡萄牙當局的任何干預有關。

截至截稿時間，中國駐葡萄牙大使館尚未回應路透社的置評請求，中國外交部、中國國家警察也沒有針對監視器移除及重新定位一事給予回覆。

人工智能无死角监控全中国

中國監控爭議

中國擁有號稱全世界最先進的監控系統，部分中國大使館都曾因在國外實施過度監控而面臨批評。而中國海外領事館所使用的監控攝影機品牌——海康威視（Hikvision），是一家部分國有的中國公司，在過去幾年來引發多起國際爭議。

早在2019年，美國貿易部門就把海康威視列入「黑名單」，指控該公司涉及中國侵害人權的鎮壓行動，包括大規模任意拘捕新疆維吾爾族人、哈薩克人等少數穆斯林族群。

英國政府在去年11月，也指示各部門禁止在敏感地點架設中國製監控攝影機。隔月，英國《衛報》另指出，根據海康威視官網發布的廣告，該公司推出了一款人臉辨識系統，可用於零售安全、邊境控管及銀行洗錢調查，使用者可選擇性別、種族、年齡等項目進行分析。

報導同時揭露，這項科技是由海康威視同英國新創公司FaiceTech與其他夥伴共同研發，並提及另一間提供「種族特徵分析」技術的義大利公司。遭媒體報導引發爭議後，海康威視隨後即把相關網頁全數刪除，並堅稱從未在英國販售這項技術。

此次駐葡萄牙使館再爆發隱私爭議，葡萄牙外交部則表示，「監控攝像頭的安裝必須遵守法律規定」，任何單位皆無例外。

（路透社、《衛報》等）

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