遭控为港府间谍 前英军被告“不明原因”身亡

近期英国起诉3名替港府监控海外港人的嫌疑人，其中一位保释的关键被告突然死亡，引发英国国内与港人社群关注。据英媒报道，他被拘留期间曾企图自杀。

（德国之声中文网）英国警方週二（5月21日）表示，一名涉嫌替香港在英国的外国情报机关工作的男子週日（19日）内被发现已经死亡。死者是37岁的特克里特（Matthew Trickett），他先前遭英国以《国家安全法》起诉，上週出庭时曾被媒体拍到他双手掩面、狂奔离去的画面。

据警方消息，特克里特的遗体是在伦敦西边城镇梅登黑德（Maidenhead）的一座公园内，被民众发现；具体死因仍然不明，还在调查当中。21日晚间，公园周围仍有警方拉起的警戒线，现场设置了黑色的鉴识侦查帐篷，有几位警官驻守。

特克里特的律师海耶斯（Julian Hayes）声明表示对他的死感到震惊，但拒绝进一步发表评论；特克里特的家属则说，正在“哀悼挚爱的儿子、兄弟和家人的离去”。

在英港人刘祖廸透过社交媒体平台X表示，所谓“不明原因死亡”的说法，让他深感震惊。

对华政策跨国议会联盟（IPAC）行政总裁裴伦德（Luke de Pulford）则评论道，有很多对此案的报道“并不明智”，且许多资讯在调查阶段本不该公开，“如今我们永远不知道特克里特是否有罪”。

13日，特克里特在伦敦出庭之后获准保释，原定下一次出庭日期是5月24日。英国《泰晤士报》等英媒引述法庭文件指出，检察官曾反对让特克里特保释，因为在他被拘留期间曾企图自杀，还说“生无可恋”、若获保释就会自我了断。

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特克里特是退伍军人，曾在英国皇家海军陆战队服役，担任过移民执法官员，并且经营一间私人保安公司。

根据英国警方公开资讯，特克里特与另外两人同时遭英国起诉，罪名包含在去年12月至今年5月“展开资讯搜集、监视与欺骗行为”，以及在5月企图闯入民宅、从事“外国干涉”等工作。

另外两位被告姓名分别是Chung Biu Yuen和Chi Leung Peter Wai。其中，Chung Biu Yuen被港媒指称应是港府驻伦敦经济贸易办事处行政经理袁松彪；港府曾发声明证实其中一名被告是该办事处经理。

英方的起诉书内还列出更详细的控罪内容，显示特克里特涉嫌从该办事处收受款项，跟踪、监视被香港通缉的罗冠聪、刘祖廸、蒙兆达等海外港人。

对于英国的指控，香港特首李家超上週要求英方“秉公处理”、保障涉案者的合法权益，并确保港府驻伦敦经济贸易办事处维持正常运作。中国驻伦敦大使馆则反控英国的说法“无中生有”，并重申香港属于中国，同时“奉劝英方不要在破坏中英关系的错误道路上越走越远”。

（综合报道）

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