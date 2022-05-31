遭批「粉飾中國」 數百人權團體促巴切萊特下台

（德國之聲中文網）超過200個人權團體週三（6月8日）發布聯合聲明，呼籲聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）辭職，並指控她在上個月訪問中國期間「粉飾」了北京的「暴行」。這些團體當中，有不少是維吾爾人、西藏人與香港人相關倡議組織。

聯合聲明也敦促聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），在巴切萊特的任期於8月底結束時不應讓她連任。

巴切萊特上個月出訪中國時，未能有力地反對中國侵犯人權的行為而面臨外界廣泛批評。她的中國行程中，包含造訪被人權團體與媒體報導指稱、關押有大量維吾爾人與少數民族穆斯林的新疆。

美國將中國在新疆的行動稱為「種族滅絕」和「反人類罪」，中國政府則強烈否認這些指控，稱其在該地區的「安全鎮壓」是對極端主義的必要回應。在8日發布的聯合聲明中，人權團體稱巴切萊特未能解決中國當局犯下的一連串系統性侵犯人權行為，浪費了一個促進問責的難得機會。

人權團體批巴切萊特：沒有履行職責

除了批評巴切萊特錯失問責中國的良機外，他們還稱巴切萊特粉飾了中國政府的「人權暴行」，並 「利用中國政府虛假的『反恐』框架，使北京掩蓋其罪行的企圖合法化」。

這些團體還譴責巴切萊特多次用中國政府偏好的話術「職業教育與培訓中心」來形容新疆的再教育營。他們在聲明中表示，對他們來說尤其感到遺憾的是，儘管要求巴切萊特公開去年早已完成的中國人權狀況有關報告，呼聲越來越高，但她至今仍未公布該報告。聲明說：「一再的、無休止的和無法解釋的拖延，使人對其辦公室履行職責的可信度產生嚴重質疑。」

簽署聯合聲明的團體還表示，巴切萊特在其4年任期內「對籠罩西藏的人權危機完全保持沉默」，並「嚴重低估了」香港的鎮壓。聲明稱：「人權高專的失敗訪問不僅使生活在中國政府統治下的人的人權危機惡化，而且也嚴重損害了人權事務高級專員辦事處在全球促進和保護人權的誠信。」

雖然沒有大型國際人權組織簽署週三的聲明，但人權觀察告訴法新社，它們與簽署聲明的團體一樣感到沮喪。人權觀察全球宣傳部副主任費舍爾（John Fisher）在一封電子郵件中說：「當一個犯下暴行的政府贊揚她的出訪，而維吾爾人和其他面臨虐待的人感到被背叛並要求她辭職時，這清楚地表明，巴切萊特沒有履行她作為人權高專的職責。」

新疆專家批巴切萊特：言論與學術研究相抵觸

同日，37位研究中國在新疆侵犯少數民族人權問題的學者也發布一封公開信，稱他們對聯合國人權高專巴切萊特上個月出訪中國後的談話內容「深感不安」。

這些專家表示，巴切萊特的言論「無視甚至違背了」關於中國鎮壓包括維吾爾族在內的新疆少數民族的學術共識。他們指出，過去幾年的學術研究將這些侵權行為——包括以打擊恐怖活動的名義對估計超過100萬的穆斯林少數民族進行法外拘留——描述為「反人類罪」。

其中兩位參與連署的學者曾在巴切萊特出訪前，收到她的辦公室的咨詢，但他們給出的結論並沒有反映在巴切萊特5月28日結束正式訪問時、在廣州舉行的新聞發布會談話裡頭。

他們寫道：「巴切萊特的話呼應了中國政府的說法，即他們在新疆的暴行都是『反恐』行動的一部分，而我們的研究和中國政府自己的文件卻都表明，這種說法是錯誤的。」

專家們還呼籲巴切萊特公布聯合國關於中國在新疆人權侵犯行為的報告，強調她不該進行「政治干預或進一步拖延」。該報告原定於去年12月發布，但已被數度推遲。聯合國表示，該報告將根據調查團的發現進行更新，但沒有提供確切發布日期。

（綜合報導）

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