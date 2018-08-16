 遭批「种族屠杀」 缅甸官方反驳联合国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2018

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时政风云

遭批「种族屠杀」 缅甸官方反驳联合国

美国国务院调查显示，五分之一罗兴亚难民曾经目睹过大规模命案。美国驻联合国大使因此宣布双方调查结论一致，认为缅甸军方需要为此负起法律责任。

Geflüchtete Rohingya überqueren die Grenze nach Bangladesch (Reuters/J. Silva)

一名罗兴亚难民跨越边境河川抵达孟加拉

(德国之声中文网) 联合国周一公布调查显示，缅甸军方大规模屠杀、轮奸罗兴亚人，美国随后宣布其自主调查与联合国结论一致。

缅甸官方再次出面，维持一贯的反驳立场。「我们没有让联合国调查小组进入缅甸，所以我们不同意、也不接受联合国人权委员会的决议。」

官媒缅甸环球新光报引述缅甸政府发言人佐泰(Zaw Htay) 报道。他也提到缅甸的独立调查委员会，成立宗旨即是应对「联合国与其他国际组织的错误指控」。

佐泰说﹕「我们国家不会容忍任何违反人权的行为。」他补充道，在执行调查前，应当就目标事件提供确切的证据与日期。他说﹕「若有任何违反人权的行为，政府都会采取行动。」

联合国报告见「种族屠杀」四字

Antonio Guterres (picture-alliance/Photoshot/Li Muzi)

联合国秘书长古特雷斯

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)在调查报告出炉的隔天说，不管是罗兴亚人的家乡或是他们选择的去处，很明显都没有安全可言。 他呼吁安全理事会与他一起对缅甸施压，确保未来的联合国与他国调查员都得以进入缅甸持续追踪。

四月底，联合国前往孟加拉国勘查，并在本周一公布调查报告，文中罕见提及「种族屠杀」: 「在若开邦发生的罪行，其犯案手法的性质、严重度、规模都与其他具有种族屠杀意图的案件极为近似。 」

该报告点名缅甸国防军总司令敏昂莱与五位军官应受到司法制裁。

UN-Sicherheitsrat (picture-alliance/ZumaPress/M. Brochstein)

美国驻联合国大使黑利

同日，美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)表示，美国国务院独立进行的调查结论与联合国一致。 她说:「世界不可以再继续对正在上演的悲剧视而不见。 」

四月底，美国国务院在孟加拉国的罗兴亚难民营搜集了1024名访谈样本，结果发现，整整五分之一的受访者曾经目睹超过一百人被杀害。 细项来分，共有82%目击过命案，过半数目睹过性暴力，45%目击过强奸案。

在过去一年内，大约七十万人离开缅甸若开邦，前往孟加拉国避难。

黑利引用美国报告说: 「这份报告提出有一群人应该要为这滔天的罪行负责，那就是缅甸军方。 」

DW.COM

人权事务专家指责缅甸军方驱逐罗兴亚族群，犯有反人类罪。

逃往孟加拉的罗兴亚穆斯林民众谈到了缅甸军对犯下的强奸，谋杀和其他暴行。

成千上万的罗兴亚难民在异乡庆祝他们的穆斯林节日，而他们故乡的领导人昂山素季在悲剧发生的一年后，仍然没有改变她的立场。 (23.08.2018)

2017年夏季，缅甸军方向罗兴亚人发动了军事袭击并导致了一场大规模的难民潮。大赦国际组织经过调查，点名13人应为这场人道灾难负责。 (27.06.2018)

值得注意的是，不论是联合国秘书长古特尔斯或美国大使黑利，他们都避免在言谈中使用「种族屠杀」(genocide)这个名词。

美国国务院发言人诺尔特(Heather Nauert)解释，「种族屠杀」是非常严格定义的法律用语，「要做下判断并不容易。 」

根据联合国公布的定义，「种族屠杀｣除了蓄意杀害某种族的人之外，其他要件还包括对该族群的身心灵伤害、阻绝该族群繁衍后代等。 因为牵涉到犯案人的动机，所以做判断需要格外谨慎。

虽然联合国报告提及「种族屠杀」这个用词，但是美国却明确表达他们尚未决定是否在这个判断上跟进联合国的决定。

古特雷斯仍然强调这起事件必须被重视。 他说，处理此事的国际人道救援计划长期短支33%，应该要投注更多心力降低生命威胁，也要为即将到来的雨季预防洪水。

罗法/夏立民 (路透社)

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    担心遭受酷刑

    罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    前进不得　后退不能

    尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

  • Geflüchtete Rohingya im Grenzland zwischen Myanmar und Bangladesch (AFP/Getty Images/Phyo Hein Kyaw)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    “迷失的一代”

    对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

  • Kutupalong-Flüchtlingslager in Bangladesch (picture-alliance/AP Photo/A. Qadri)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    帐篷之多，一眼望不到边

    在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

  • Bangladesch Rohingya feiern Opferfest im Flüchtlingslager (Reuters/M.P. Hossain)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    为未来祈祷

    艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

  • Rohingya-Hochzeit im Flüchtlingscamp (Reuters/M. Djurica)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    含辛茹苦

    就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

  • Myanmar Luftaufnahme eines verbrannten Rohingya Dorfes in der Nähe von Maungdaw (Reuters/S. Z. Tun)

    罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

    不返回被毁的家乡？

    作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。


DW.COM

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

一年前，罗兴亚人大规模逃离缅甸；现在，仍有数十万难民滞留在邻国孟加拉。在俗称的“无人地带”—　边境地区，这个穆斯林少数族群前景堪忧。 (26.08.2018)  

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成千上万的罗兴亚难民在异乡庆祝他们的穆斯林节日，而他们故乡的领导人昂山素季在悲剧发生的一年后，仍然没有改变她的立场。

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联合国安理会的一个代表团会见了为了逃脱缅甸的镇压，逃往孟加拉国的罗兴亚穆斯林民众。许多人谈到了缅甸安全部队犯下的强奸，谋杀和其他暴行。

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