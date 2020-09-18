遭批散播「港独」信息 港教师遭取消注册

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，香港教育局10月5日晚间宣布，在经过深入调查与纪律程序後，教育局在9月下旬取消了九龙塘宣导小学一名教师的注册。香港政府认定该名教师有计画地透过校本教案与其他教学材料散播「港独」信息，而这种作法不符合香港在《基本法》下的宪制和法律地位。

教育局指出，该名教师并非一时疏忽，而是有计画的行为。他们指控该名教师的教学教材有不少内容扭曲和偏颇，对学生造成严重损害。这名教师成为去年六月「反送中」运动以来，首位被取消注册的教师。

根据《香港01》报导，去年9月网路上流传消息称九龙塘宣导小学有一张标题为「不能逾越的红线」的工作纸，而该工作纸内容与「港独」有关。该名教师先要求学生观看香港电台2018年播出访问前「香港民族党」召集人陈浩天鼓吹港独的内容，接着在工作纸上回答「港独」的原因与「没有了言论自由後果」等问题。

除了该名教师遭香港教育局取消注册外，九龙塘宣导小学的校长丶副校长与使用过该工作纸的教师分别获得谴责信与书面警告。香港教育专业人员协会则说，已有跟进该个案，并批香港评教育局未认真听取教师的答辩就做出判决，强调会协助该教师上诉。

取消注册不能再担任教师

香港教育局表示，被取消注册的教师将不能继续担任教师，至於行事严重程度不到被取消注册的教师，则会被发劝喻信丶警告信或谴责信。教育局称，此举是为了提醒教师秉持专业操守，让他们在校方的监督与指导下，有改正的机会。

根据香港教育局统计，从去年6月至今年8月，教育局总共接获247起教师在社会事件中专业失当的投诉。目前他们已完成204起个案调查，其中有73起案件不成立，而所有已完成调查的个案中，目前只有九龙塘宣导小学这个教师遭取消注册。

此外，香港教育局也根据不同情况向21名教师发出谴责、向12名教师发出书面警告。如果这些教师再次做出失德行为，教育局将考虑依据《教育条例》取消这些教师的注册。另外，教育局还向19名教师发出书面劝喻，以及向18名教师做出口头标示，提醒他们不应做出有损教师专业形象的行为，并应尊重社会接受行为准则。

杨威廉/张慈 (综合报导)

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