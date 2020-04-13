遭批「中国喉舌」美国之音高管辞职

(德国之声中文网) 美国之音周一 (6月15日)在官网上发布一项公告，表示美国之音的台长班奈特 (Amanda Bennett) 与副台长菅原 (Sandy Sugawara) 宣布离职。

根据《纽约时报》报导，班奈特与菅原周一在信中告诉美国之音员工，他们已向美国国际媒体署（USAGM）执行长派克提出辞呈。两人在信中写道：「身为美国参议院提名的执行长，他有权力用新团队来取代我们。」

派克6月4日刚通过美国参议院的提名过程，正式成为美国国际媒体署的执行长。美国总统特朗普当时还发布推文恭喜派克，他写道：「恭喜派克，大部分人可能都不清楚这对美国来说是个多大的胜利，因为他将掌管『美国之音』与跟其有关的一切。」

班奈特与菅原也在信中向美国之音的员工表示，即便他们离开美国之音，这些员工也无需改变他们的工作、热情、使命与正直感。他们写道：「派克在国会前发誓会尊重并保障美国之音的独立性，这也是全球观众能持续信任美国之音的一大原因。我们也相信你们会持续用自身的能力丶专业与拼劲来实现美国之音的使命。」

根据《华盛顿邮报》的报导，派克与特朗普的前策略顾问班农 (Steve Bannon) 是盟友。此外，华府的总检察长上个月也表示，他的团队正在调查派克是否非法将高达160万美元的巨额从他所管理的一个非营利组织转移到他旗下的一间公司。这也让外界质疑派克是否有能力确保美国之音继续保有其独立性。

遭白宫点名为中国喉舌

事实上，美国之音近期也是饱受来自美国政府的压力。白宫4月罕见地在每天下午的简报中，公开点名美国之音「花纳税人的钱去充当独裁政权的喉舌」，批评美国之音的新冠疫情相关报导是在替中国政府做宣传。

当时身为台长的班奈特曾发布声明反驳白宫的指控，她写道：「美国之音是公部门资助的独立媒体，而我们与国营媒体最大的差别是，我们可以不受限制地呈现各方对同一个议题的立场，而依据美国之音章程内容，我们也必须这麽做。」

班奈特当时在声明中也附上美国之音的新冠疫情报导，想藉此强调美国之音的报导有点出中国防疫的缺失。多家美国媒体周日 (6月14日) 报导，被白宫点名後，美国疾管局却立即以美国之音替中国共产党宣传为由，要求其员工拒绝美国之音的采访邀约。

消息传出後，班奈特再次表示震惊，强调美国之音是由国会经费资助的独立新闻机构，而美国疾管局身为联邦机构的公共事务部门，却因白宫在社群媒体贴文中指控美国之音转推的一则新冠疫情报导是为中国宣传，便决定封杀美国之音记者，她认为这样的作法令人不安。

美国之音成立於1942年，是美国政府对外设立和资助的国际广播宣传机构，主要以47种语言向无新闻自由或新闻自由有限地区的听众进行报导。但尽管美国之音是国有的独立媒体机构，但近期美国之音与政府的关系却十分紧张。