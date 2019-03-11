遭打压20年 法轮功现况若何

（德国之声中文网）两名女子在房间地板上打坐，双手在胸前轻轻摇摆。在中国，这种公开修炼法轮功的场面现在几乎已经见不到了。

人权组织称，尽管仍面临遭到逮捕和虐待的风险，但法轮功支持者仍坚持不懈地实践自己的信仰。

法轮功被禁止取缔之前，大批学员可以聚集在公园里打坐练功，现在他们就只能在自己家中悄悄修炼了。

一名以话题过于敏感为由要求匿名的法轮功支持者对法新社表示："不管共产党怎么样打压，我都不会太在意。我只是在做我想做的事情。"

法轮功宣扬道德教义，李洪志1992年创立法轮功后，中国政府一度也对这一气功运动的兴起乐观其成，因为政府认为练功打坐可以强身健体，可以缓解国家医疗保健体制的压力。4年后，李洪志移民美国。

1999年4月25日，大约1万多名法轮功修炼者包围了中国共产党在北京的权力中心 - 中南海，抗议此前有学员被当局逮捕。当局随即开始了打压行动。

时任国家主席江泽民要求消灭"法轮功"，很快法轮功也被官方宣布为"邪教"，学者认为，将法轮功宣布为邪教是为了使打压行动合法化。从事法轮功运动研究的加拿大曼尼托巴大学教授玛利亚·张（Maria Cheung）对法新社表示："中国高层将法轮功视为一种意识形态和政治威胁。"

1999年4月25日法轮功在北京的静坐示威，也是1989年天安门民主运动后中国最大规模的一次抗议行动。

1999年4月25日，大约1万多名法轮功修炼者包围了中国共产党在北京的权力中心 - 中南海

抗议事件发生后，中国当局成立了专门机构，以打压和监控法轮功支持者，该机构简称为"610办公室"。

来自法轮功修炼者和人权团体的消息称，关押法轮功学员的劳改营里发生了死亡、酷刑以及虐待事件。

一名来自中国北方的女士讲述了她一段痛苦的经历：当地政府强迫其父亲毒打他的妹妹，一名坚定的法轮功修炼者。

这名女子含泪对法新社表示，"他被迫割断亲情，对此我的姑姑很多年来一直不能原谅他。"

蒙特利尔大学历史学教授大卫·奥拜（David Ownby）曾专门研究过法轮功，他表示，中国出现法轮功正是因为无神论政府成功地弱化了传统宗教，" 也就是说，总是会有未被制裁的团体来填补这一部分空白，这也正是中国宗教政策的悖谬所在。"

一名2010年在中国加入法轮功的女士表示，出于对社会和家庭生活的失望，她最终加入了这一精神修炼运动的行列。

她说："我认为，有点（宗教）信仰会让我变得更好。"她表示以前也接触过佛教。

香港街头的法轮功广告

在中国转入地下的同时，随着大量支持者逃亡境外寻求庇护，法轮功在海外华人中的规模得到了壮大。法轮大法信息中心称，目前有法轮功修炼活动的国家已经超过70多个。大卫·奥拜表示，这些年来法轮功变得有些"强硬"。一些学者称，他们因为称法轮功为邪教而受到骚扰。

大法信息中心主任列维·布罗德（Levi Browde）表示，如果确实发生过这类骚扰事件，那也只是修炼者们希望向"这些学者提供更多的信息。"他说，这样做是为了避免加剧"席卷中国的镇压法轮功修炼者的暴力和杀戮行为。"

在世界一些地区，法轮功的政治立场也日趋明显。香港的法轮功活动人士会向以中国大陆为主的游客发放传单，他们的反共意味也越来越强烈，"天灭中共"是他们经常使用的条幅和口号。

现年76岁的法轮功学员张玉成（音译）一边在香港街头向游客发放反共的《大纪元时报》，一边表示他加入法轮功，并不是要做一名异议人士。

他表示："我曾经是中共党员。"但是，当党决定要镇压法轮功，并开始散布谣言的时候，他认为他已经没有其他选择了。他说："你只要坚持说真话，那结果就和我一样：开除出党。"

北京消灭法轮功及其他政府眼中的邪教异端的努力并没有削弱的迹象，因为中国各地的"邪教预防和处理"部门仍很活跃。

总部设在美国的自由之家2017年发布的信息显示，2013年至2017年期间，有超过900多名法轮功修炼者被判刑投入监狱。

今年，北京街头仍可看到呼吁人们防范邪教的海报，海报上写着"擦亮眼睛、保持清醒"的字样。

一名来自中国北方的法轮功修炼者表示："政府现在是外松内紧，我不认为他们有任何放松。他们有时候会窃听电话，有时候不断地联络你，总之他们是想要控制住你。"

德国之声中文网 （法新社）