 遭微博网友批评 德使馆反问：能否评论中国政府 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2023

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时政风云

遭微博网友批评 德使馆反问：能否评论中国政府

德国驻华大使馆微博上一篇关于言论自由的帖子引起网友热议。文中提到，德国信仰言论自由，但会删除仇恨以及为大屠杀辩护的言论。德国驻华使馆也向网友提问：这些不友好评论，是否也能用来评论中国政府？

Screenshot Weibo-Account der deutschen Botschaft

德国驻华大使馆微博近期的帖子引发讨论

（德国之声中文网）1月30日，德驻华使馆在官方微博上发帖检讨90年前纳粹分子在德国掌权。文中提到「希特勒被任命为帝国总理，他的政府在很短的时间内终止了此前一直适用的魏玛共和国宪法，建立了独裁政权。在德国，犹太人的权利逐渐被剥夺并开始受到迫害。纳粹统治给德国和世界带来一场浩劫并最终走向覆灭。」

该帖子引来不少网民嘲讽，有人批评「德国选了个白痴做外交部长」、「现在德国支持乌克兰纳粹」，也有人称「德国人有纳粹的基因，现在希特勒又回来了。」

言论自由也有边界

由于评论区充满谩骂，德驻华使馆1月31日再度发帖称会删除不友善言论。该篇微博帖子解释道：「我们信仰言论自由，在德国每个人都可以自由地表达、写作或发表自己的见解，没有审查制度。微博下的评论我们通常会保留 —— 即使是不那么友好的评论。」文中反问了中国网友：「每个人都可以思考一下，这些关于德国的不友好的评论，您是否也可以用来评论中国和中国政府？」

德驻华使馆接着表示：即使是在德国，言论自由也是有边界的，「因种族、肤色或性取向而贬低他人，煽动仇恨和暴力，以及否认、淡化甚至为大屠杀辩护的言论我们都会予以删除。」

  • An ominous sculpture outside the former concentration camp of Dachau which is now a memorial site.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    达豪集中营

    一座大型雕塑矗立在达豪集中营纪念馆前。这座纪念馆位于慕尼黑郊外，是当年纳粹政权设置的第一个集中营。希特勒上台几周后，那里就关押了第一批囚犯。达豪集中营为后来在第三帝国修建的其它集中营树立起榜样。虽然当时并不是按照死亡集中营来设计，但在达豪被杀害的政治异见者的数量超过其他任何一个集中营。

  • Wannsee villa

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    “万湖会议”会址

    这座位于柏林万湖（Wannsee）湖畔的玛里尔别墅（Villa Marlier）在纳粹德国对犹太人展开的大屠杀计划中起到关键作用。1942年1月20日，纳粹在在这座别墅里召开了“万湖会议”，讨论了“最终解决欧洲犹太人的问题”。1992年，这座别墅被改建为“万湖会议”纪念馆。

  • People walk between the concrete pillars during the inauguration of the Holocaust memorial site in Berlin May 10, 2005

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    犹太人大屠杀纪念碑

    这里是纪念欧洲范围内600万名被屠杀犹太人的地方。建筑过程耗时两年，于2005年5月12日正式揭幕。位于柏林议会大楼附近的这片碑林由2711个大小不一的水泥方墩组成。参观者可以自由穿梭其中。他们的脚下是一座地下纪念展览馆。

  • People look in a window of the memorial in the Tierpark garden in Berlin.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    受迫害同性恋者纪念碑

    在离犹太人大屠杀纪念碑不远的地方，另一座混凝土材质的纪念碑是为了纪念1933年至1945年间遭到纳粹迫害的成千上万的同性恋者。这座4米高的纪念碑上有一个窗口，从屏幕上人们可以看到循环播放的同性之间亲吻的影片。这座纪念碑于2008年5月27日落成。

  • A picture of the large unfinished congress hall building on the former Nazi party rally grounds in Nuremberg.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    纳粹党代会场文献中心

    纽伦堡从1933年到二战正式爆发前一直是“纳粹党”最大的宣传集会的举办地。一年一度的纳粹党代表大会以及有多达20万人参加的集会都是在这个占地11平方公里的会场举行的。如今一直未完工的大会堂建筑已经变成了文献中心和博物馆。

  • A statue in the inner courtyard of the Bendlerblock building which was the site of the resistance.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    德国抵抗运动纪念地

    位于柏林的本德勒大楼（Bendlerblock）是刺杀希特勒行动的指挥中心。1944年7月20日，冯-施陶芬伯格（Claus von Stauffenberg）上校等领导的抵抗运动小组试图刺杀希特勒，但最终失败。刺杀行动的部分负责人当天就在这里被枪决。今天，这里成为纪念德国抵抗运动的场所。

  • A memorial of gravestones with the names of victims in a field next to Bergen-Belsen

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    贝尔根-贝尔森集中营

    位于下萨克森州的贝尔根-贝尔森（Bergen-Belsen）集中营在成为集中营之前，最初是作为战俘营建立的。生病的战俘被送到这里，很多人死于疾病。5万名死者中，有一个小姑娘的名字叫安妮·弗兰克（Anne Frank），后来公开的她的日记让全世界都记住了这个女孩的名字。

  • People stand outside the gates of the former concentration camp of Buchenwald.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    布痕瓦尔德集中营纪念馆

    布痕瓦尔德集中营（Buchenwald）建立于1937年7月，是纳粹在德国图林根州魏玛附近所建立的集中营，也是德国最大的劳动集中营。从1937年到1945年4月总共有约27万人曾被关押在这里。1945年美军解放该集中营之前，这座集中营里有64000人遭杀害。布痕瓦尔德集中营遗址现在是受害者纪念馆。

  • People walk next to the memorial's large reflecting pool in a park in Berlin.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    辛提人和罗姆人受害者纪念碑

    2012年，德国联邦议院对面建成了一座公园，纪念被纳粹政权杀害的50万辛提人和罗姆人。在一个水池周围，罗姆人诗人斯皮内利(Santino Spinelli)用英语、德语和罗姆语写下了 “奥斯威辛”这首诗。诗中写道：“憔悴的脸，死寂的眼，冰冷的唇，破碎的心，不再呼吸，没有言语，没有眼泪”。

  • Stolperstein in Hamburg with a person's name engraved on it.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    作为纪念物的“绊脚石”

    20世纪90年代，德国艺术家德姆尼希(Gunter Demnig)开启了一个反思历史的文化项目。他在犹太人受害者生前居住地门口的路上嵌上这种黄铜砖。上面刻着受害者的名字和死因。超过4.5万块“绊脚石”分布于德国和其他17个欧洲国家。这也构成了目前全世界最大的分散的犹太人大屠杀纪念形式。

  • A white cube-shaped building that is the Documentation Center for the History of National Socialism.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    慕尼黑“褐宫”

    位于慕尼黑布林纳街45号的“褐宫”(Braunes Haus)曾是“纳粹党”的全国总部，其名称来自于纳粹党员制服的颜色。1943年10月及其后的盟军空袭中，褐宫被炸毁。1947年废墟被清理留空。2015年，在褐宫原址的位置建成了纳粹历史文献档案馆。

    作者: Max Zander


分享欧洲时事引热议

一些中国网友们表示赞同，几个热门评论写道：「真的很少看到有血有肉、不含糊其辞、敢表明态度的官微了」；也有人检讨：「几百个评论，没人敢回答大使馆提出的问题吗？这已经说明一切了」、「微博上不少人对我们国内自己的事情连个屁都不敢放，对别国的事那是比外交部都猛」。有人建议德驻华使馆「看到不好的评论可以删掉的」，引来其他网友回覆「人民日报直呼内行」。该帖子至2月1日已经有近10万人点赞，8千则评论以及将近9千次转发。不过，许多持肯定态度的评论在隔天便消失无踪，目前留下的评论多是对德国的批评和讽刺。

德驻华使馆时常在微博上分享德国和欧洲的时事，其发布的帖子也非第一次引发热烈讨论。今年初，一篇宣布德国从2023年1月1日起不再购买俄罗斯石油，正式结束对俄罗斯的能源依赖的帖子累积了2千多则评论。有网友称：「然而物价贵了至少3分之一，家用暖气费用每个月多交200-300欧元只字不提」，也有人表示：「这个冬天德国人民都活的好好的，也没看见有多少德国人冻死在这个冬季，所以人有时候不要太高估你自己」。另一则同样引起讨论的话题提到俄乌战争至今累计难民人数将近1400万人，是自第二次世界大战以来最大的难民潮，累计了近1300则评论。

战争未止 乌克兰难民依旧重返家园

（综合报导）

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