 遭孤立多年后 叙利亚总统出席阿盟会议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2023

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时政风云

遭孤立多年后 叙利亚总统出席阿盟会议

叙利亚总统阿萨德抵达沙特阿拉伯参加本周五的阿拉伯联盟峰会，这是他自2011年叙利亚被暂停阿盟成员国资格以来，首度参加此峰会。

叙利亚总统阿萨德（图中）抵达吉达参加第32届阿盟峰会

叙利亚总统阿萨德（图中）抵达吉达参加第32届阿盟峰会

（德国之声中文网）叙利亚总统阿萨德（Bashar al-Assad）将于周五（5月19日）在沙特阿拉伯的阿拉伯联盟峰会上发表讲话。这是自2011年叙利亚被暂停阿拉伯联盟成员国资格以来，阿萨德首次参加该组织的峰会。

上周阿萨德正式受邀参加在沙特阿拉伯西部城市吉达举行的第32届阿盟峰会。周四，当他踏上吉达的阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场的停机坪时，显得很轻松愉快。

圣城麦加的副省长阿齐兹亲王（Badr bin Sultan）、阿拉伯联盟秘书长艾哈迈德·阿布乌尔·盖特（Ahmed Aboul Gheit）和几位当地官员一起正式迎接了阿萨德。

叙利亚从孤立中卷土重来

在阿萨德领导的政府于2011年残酷镇压了反政府抗议活动之后，由22个成员国组成的阿拉伯联盟在同一年暂停了叙利亚的成员国资格。

阿拉伯国家联盟在今年5月7日举行特别外长会，同意恢复叙利亚成员国资格。如今阿萨德重返阿拉伯联盟，标志着大马士革取得了重大的象征性胜利，叙利亚当局正在努力恢复与该地区各国的关系。

据联合国战争罪调查人员称，阿萨德的政府军被指控在长达十多年的内战中使用化学武器，但叙利亚政府对此表示否认。

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  • BG Photos and testimonies from Syrian photographers | Carole Alfarah

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    轮椅上的童年

    2013年12月，大马士革。五岁的阿雅在轮椅上等侯父亲为她做饭。在去学校的路上，一发炮弹击中了她。她告诉说："那天我穿棕色的鞋子。先看到鞋子在空中飞过，然后看到，我的腿也跟着飞了起来。"

  • BG Photos and testimonies from Syrian photographers |

    叙利亚十年战争

    叙利亚特技演员

    阿勒颇附近的卡弗尔诺兰镇（Kafr Nouran）。叙利亚田径运动员们把废墟变成了一个大胆的杂技训练场所。阿纳斯-阿尔卡布特利（Anas Alkharboutli）的照片显示：即使在混凝土废墟中，也能从事极限运动和特技运动。

  • BG Photos and testimonies from Syrian photographers | Ali Haj Suleiman

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    希望有一个新的开始

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  • BG Photos and testimonies from Syrian photographers | Mohamad Abazeed

    叙利亚十年战争

    古罗马遗产

    这也是战火中的叙利亚：位于德拉地区的博斯拉古罗马圆形剧场，2018年被一场暴雨浸泡。（注：本图集中的所有照片均由联合国人道主义事务协调厅提供，但不能保证来自第三方信息的准确性。与它们的合作并不意味着联合国参与了照片的拍摄。）

    作者: Friedel Taube, Gonan Cutanosky


沙特阿拉伯、卡塔尔和其他国家多年来支持反阿萨德的叛乱团体，但叙利亚军队多年前重新控制了该国大部分地区。自2011年3月以来，叙利亚内战已造成近50万人死亡，近1400万人流离失所，占该国战前人口的一半。

西方对阿萨德和阿拉伯联盟的评价

美国和德国已经表示反对与阿萨德关系正常化。美国国务院副发言人帕特尔（Vedant Patel）周四告诉记者，「我们不支持与阿萨德政权关系正常化，我们也不支持我们的伙伴这样做。」但帕特尔补充说，美国有「一些共同的目标」，比如把2012年在叙利亚被绑架的前美国海军陆战队员和记者蒂斯（Austin Tice）带回家。

（路透社、法新社、美联社）

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