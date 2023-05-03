遭孤立多年后 叙利亚总统出席阿盟会议

（德国之声中文网）叙利亚总统阿萨德（Bashar al-Assad）将于周五（5月19日）在沙特阿拉伯的阿拉伯联盟峰会上发表讲话。这是自2011年叙利亚被暂停阿拉伯联盟成员国资格以来，阿萨德首次参加该组织的峰会。

上周阿萨德正式受邀参加在沙特阿拉伯西部城市吉达举行的第32届阿盟峰会。周四，当他踏上吉达的阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场的停机坪时，显得很轻松愉快。

圣城麦加的副省长阿齐兹亲王（Badr bin Sultan）、阿拉伯联盟秘书长艾哈迈德·阿布乌尔·盖特（Ahmed Aboul Gheit）和几位当地官员一起正式迎接了阿萨德。

叙利亚从孤立中卷土重来

在阿萨德领导的政府于2011年残酷镇压了反政府抗议活动之后，由22个成员国组成的阿拉伯联盟在同一年暂停了叙利亚的成员国资格。

阿拉伯国家联盟在今年5月7日举行特别外长会，同意恢复叙利亚成员国资格。如今阿萨德重返阿拉伯联盟，标志着大马士革取得了重大的象征性胜利，叙利亚当局正在努力恢复与该地区各国的关系。

据联合国战争罪调查人员称，阿萨德的政府军被指控在长达十多年的内战中使用化学武器，但叙利亚政府对此表示否认。

叙利亚十年战争 在拉卡（Rakka）的破碎记忆 2019年，拉卡，一位妇女推着婴儿车穿过被摧毁的城市。摄影师哈马姆（Abood Hamam）说："2017年，我开始拍摄我的家乡。这里的每个角落都有我的回忆。他们摧毁了所有这一切。我的照片总有一天会成为历史文献。"

叙利亚十年战争 一幅画面，无尽伤痛 2020年，伊德利卜（Idlib）：两个儿子痛悼被炸死的母亲。战争开始时，摄影师阿尔赛义德（Ghaith Alsayed）本人只有17岁。他的兄弟也在一次爆炸中丧生。他说："当我拍下这张照片的时候，我兄弟被炸死时的所有恐怖感重现心中，我突然也哭了"。

叙利亚十年战争 迷失在瓦砾中 比尼什（Binish），2020年4月，一位妇女牵着她的女儿。在扎耶特（Mohannad Zayat）的照片中，她们犹如废墟荒漠中的渺小生物。她们想在一所被毁的学校里找到栖身之所。这是一个危险的避难所，但聊胜于无。附近的流离失所者营地，已无空置帐篷。

叙利亚十年战争 从弹坑里喝水 2013年6月，阿勒颇（Aleppo）：一处水管在一次袭击中被毁。这个男孩立刻从满满的弹坑里喝水。摄影师萨尔曼（Muzzafar Salman）："那时，有人说这照片不真实。还说，我该给孩子干净水。但我认为，要想改变现实，首先就要展示现实。"

叙利亚十年战争 逃离古塔（ Ghouta） 2018年3月，逃离古塔，一男子用行李箱装着孩子前往该通向自由之路的出口。摄影师萨纳迪基（Omar Sanadiki）写道："毕竟，叙利亚战争不仅改变了这个国家。它也改变了我们—— 如何看待人民，如何拍摄照片，以向世界传递人道主义信息。"

叙利亚十年战争 生存下去 坚持下去 2017年，大马士革郊区：穆罕默德（Umm Mohammed）和丈夫坐在被摧毁的房子里 —— 仿佛什么都没有发生。摄影师杜米（Sameer Al-Doumy）说："这个女人是我遇到的印象最深刻的人之一。她受重伤，不久之后，她丈夫也受了重伤。她留在家里照料丈夫。在我看来，她的韧性反映了叙利亚人的真实面貌。"

叙利亚十年战争 母亲痛悼儿子 2017年，达拉（Daraa）地区。这一年的开斋节没什么值得庆祝的。摄影师阿巴兹德（Mohamad Abazeed）讲述道："2017年，我陪同这名女子在开斋节第一天去看望她儿子的坟墓。其间，我自己也哭了，但我拭去眼泪，以便还能拍照。"

叙利亚十年战争 轮椅上的童年 2013年12月，大马士革。五岁的阿雅在轮椅上等侯父亲为她做饭。在去学校的路上，一发炮弹击中了她。她告诉说："那天我穿棕色的鞋子。先看到鞋子在空中飞过，然后看到，我的腿也跟着飞了起来。"

叙利亚十年战争 叙利亚特技演员 阿勒颇附近的卡弗尔诺兰镇（Kafr Nouran）。叙利亚田径运动员们把废墟变成了一个大胆的杂技训练场所。阿纳斯-阿尔卡布特利（Anas Alkharboutli）的照片显示：即使在混凝土废墟中，也能从事极限运动和特技运动。

叙利亚十年战争 希望有一个新的开始 2020年，停火协议签署后，这家人回到伊德利卜南部的家中。苏莱曼（Ali Haj Suleiman）拍这张照片时，心情很复杂："我为这些人能重返家乡感到高兴。同时又很伤感，因为我自己也流离失所——回不去了。"

叙利亚十年战争 古罗马遗产 这也是战火中的叙利亚：位于德拉地区的博斯拉古罗马圆形剧场，2018年被一场暴雨浸泡。（注：本图集中的所有照片均由联合国人道主义事务协调厅提供，但不能保证来自第三方信息的准确性。与它们的合作并不意味着联合国参与了照片的拍摄。） 作者: Friedel Taube, Gonan Cutanosky



沙特阿拉伯、卡塔尔和其他国家多年来支持反阿萨德的叛乱团体，但叙利亚军队多年前重新控制了该国大部分地区。自2011年3月以来，叙利亚内战已造成近50万人死亡，近1400万人流离失所，占该国战前人口的一半。

西方对阿萨德和阿拉伯联盟的评价

美国和德国已经表示反对与阿萨德关系正常化。美国国务院副发言人帕特尔（Vedant Patel）周四告诉记者，「我们不支持与阿萨德政权关系正常化，我们也不支持我们的伙伴这样做。」但帕特尔补充说，美国有「一些共同的目标」，比如把2012年在叙利亚被绑架的前美国海军陆战队员和记者蒂斯（Austin Tice）带回家。

（路透社、法新社、美联社）

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