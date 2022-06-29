遭土耳其封杀 德国之声欲采取法律行动

（德国之声中文网）土耳其广播电视最高委员会(RTUK)本周四（6月30日）封锁了德国之声和美国之音网站。这两家国际媒体此前拒绝申请该监管机构要求的执照。

德国的公共对外新闻机构--DW德国之声用32种语言提供新闻内容，其中也包括土耳其语。土耳其民众能够获得独立信息的新闻来源已所剩无几，德国之声是其中之一。

今年2月，土耳其媒体监管机构要求包括德国之声在内的多家国际媒体根据2019年8月生效的一个规定申请广播执照，否则就会被禁止广播，网站内容也会被封锁。

德国之声在一份声明中解释了拒绝申请执照的原因："因为取得执照将使土耳其政府有权审查新闻内容。" 德国之声台长彼得·林堡（Peter Limbourg）强调："我们已经在大量信件中以及在与媒体监管机构主席的私人谈话中解释了德国之声不能申请这种执照的原因。"

德国之声计划采取法律行动

例如，获得土耳其执照的媒体会被要求删除被RTUK认为不当的在线内容，林堡如是说，这"对于一个独立的媒体机构来说是完全不可接受的"。这名负责人还表示："德国之声将就最新的封锁措施采取法律行动。"

德国之声根据土耳其2019年生效的法律在当地设立了一个联络处，并从2020年2月起在土耳其相关部门登记注册。

土耳其广播电视最高委员会的董事会拥有十名成员，由土耳其总统埃尔多安及其领导的正义与发展党(AKP)及其盟友极右政党民族主义行动党（MHP）主导。

自2016年发生反对埃尔多安统治的未遂政变以来，土耳其当局一直在镇压批评和异见之声，其中也包括来自学术界的不同观点。

文化国务部长：独立新闻是自由选举的必要前提

德国主管文化与媒体的国务部长克劳迪娅·罗特（Claudia Roth）认为，最新的封锁措施"对土耳其已经受限的言论和新闻自由来说是个坏消息"。她说，德国政府将继续与土耳其方面严肃地讨论这一问题。这名国务部长强调："独立的新闻报道和获取不同的信息来源，包括不同的观点，是自由和公平选举的必要前提。"按照计划，土耳其的下一次总统和议会选举将于2023年6月举行。

德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）也表达了类似观点。他说，德国政府遗憾地注意到德国之声网站被封锁的消息："我们将持续关注土耳其的言论和新闻自由状况"。联盟党议会党团外交政策发言人哈特（Jürgen Hardt）则认为，埃尔多安将土耳其列入类似中国、朝鲜和伊朗等国家行列，这些国家的公民基本上只能按照政府的意愿使用互联网。

美国之音：不会被吓倒

针对土耳其媒体监管机构的封锁措施，美国之音的代理台长尤兰达·洛佩兹 (Yolanda Lopez)表示，美国之音"坚决反对"这一决定。据美国之音报道，洛佩兹称，这个决定是"几乎不加掩饰地试图审查不利的媒体报道。" 这名代理台长在周五发表的一份声明中说："通过规避工具和其他方式，美国之音不会被吓倒。"

美国国务院对此也表达了关注，并表示遗憾。该国务院的一名发言人指出： "这一访问禁令扩大了土耳其政府对该国言论自由和新闻自由的控制，显然使这些媒体的网站受到审查或禁止。因此，我们不认为这是一个简单的技术要求。"

土耳其广播电视最高委员会副主席易卜拉欣·乌斯卢(Ibrahim Uslu)此前表示，封锁决定"与内容审查毫无关系，只是涉及技术操作。"

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