 遭北京批「背信棄義」 立陶宛擺脫依賴中國 | 经济纵横 | DW | 12.08.2022

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经济纵横

遭北京批「背信棄義」 立陶宛擺脫依賴中國

美國眾議院院長佩洛西訪台，引發中國不滿祭出圍台軍演恫嚇，正值兩岸敏感時刻，立陶宛交通及通訊部政務次長仍依原定計劃訪台5日。然而此舉也激怒中國，中國外交部揚言進行「堅決回擊」。

Litauen/Taiwan Litauischer Vizeminister für Verkehr und Kommunikation zu Besuch in Taiwan

立陶宛交通及通訊部政務次長抵台訪問5天，11日拜會台灣外交部部長。

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「中國—中東歐國家合作」合作機制再度受到考驗。繼立陶宛去年宣布退出中國主導的17+1合作機制後，拉脫維亞與愛沙尼亞10日也宣布退出該機制。

目前正在台湾访问的立陶宛经济部副部长表示，中国一直是立陶宛的一个重要的出口伙伴，但今年第一季度立陶宛对中国的出口同比下降到“接近零”。但她希望可以在包括台湾在内的亚洲其它地区找到替代市场。

立陶宛经济部6月13日宣布，将于今年秋季在台湾开设贸易办事处。据路透社报道，立陶宛当局曾于今年1月透露，计划在春季结束前在台开设经贸代表处。这个波罗的海国家目前面临着来自中国的压力。

（德國之聲中文網）中國外交部發言人汪文斌週四（8月11日）被問到有關立陶宛交通與通訊部次長瓦伊丘凱維丘特（Agnė Vaiciukevičiūtė）8月7日至12日在台訪問一事。他表達強力譴責，並說：「立陶宛政府承諾，不與台灣建立官方關係和進行官方往來。但立方一再違背承諾，是赤裸裸的背信棄義。」 

中國外交部連日對立陶宛發出強烈的批評，對此，根據台灣媒體報導，瓦伊丘凱維丘特11日回應，立陶宛是民主國家，台灣與立陶宛是親近的朋友又是繁榮經濟體，對立陶宛來說，尋找新的市場是「自然不過、正常不過」事情。 

她認為，立陶宛必須要顧及自身經濟利益且多角化經營，而台灣是多角化發展很好典範，因此「此趟訪目的很清楚，就是就經濟與文化與台灣交流，也相信民主國家之間都要互相支持。」 

根據《自由時報》報導，瓦伊丘凱維丘特愛格涅指出，立陶宛將在台北設立經貿辦事處，她被告知會如期在9月底開辦。 

根據中央社，立陶宛交通及通訊部政務次長瓦伊丘凱維丘特7日上午率官員及電動巴士企業代表共11人抵台訪問5天。此趟出訪目的，主要是探索雙方在智慧及綠色交通、5G通訊與電動巴士產業等領域的合作契機。此前，立陶宛官方已有兩個訪問團訪台，希望尋求經濟與文化等方面的合作。 

擺脫對中國依賴 

立陶宛在去年5月宣布退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，並在同年11月在首都維爾紐斯成立以台灣為名的代表處，引來中國政府進行一系列政治霸凌與經濟壓迫。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，在這樣的局勢下，反而刺激立陶宛致力讓出口市場多元化並改變出口結構。

藍斯柏吉斯10日引用立陶宛外交部發布的資料在推文指出，主動出擊的經貿外交政策及拓展駐外單位部署，都有助立陶宛的貿易活動多元化、增強立陶宛的經濟韌性。

 

根據立國外交部的資料顯示，今年前6個月立陶宛產品出口至10個印太區域國家的總額，較去年同期成長約60%，超過去年同期對中國出口總額4倍多。 

立陶宛統計局的數據顯示，今年前6個月，產地為立陶宛的商品出口總額累計達127億歐元，較去年同期增加約31%。 

在印太區域國家中，若比較去年與今年1至6月的數據，成長最快的立陶宛貨品出口市場包括新加坡（成長約160%，總額1.46億歐元）、澳洲（成長約110%，總額7970萬歐元）、印尼（成長約84%，總額870萬歐元）、南韓（成長約48%，總額5500萬歐元）。 

此外，立陶宛產品對台灣的出口額成長30%，總額達1150萬歐元。 

Russland | Güterzüge in Kaliningrad

（綜合報導） 

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