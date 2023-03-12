 遭乍得限期离境的德国大使已经返回德国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2023

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遭乍得限期离境的德国大使已经返回德国

德国驻乍得大使克里克被乍得宣布为不受欢迎的人，限期48小时离境。本周日（4月9日），克里克已返回德国。

德国驻乍得大使克里克遭限期48小时离境。

德国驻乍得大使克里克遭限期48小时离境。

（德国之声中文网）据法新社报道，乍得外交部长穆罕默德·萨利赫·安纳迪夫（Mahamat Saleh Annadif）证实，德国驻乍得大使克里克（Gordon Kricke）周六（8日）晚间搭乘法国航空客机离开乍得。

周五，乍得政府要求德国驻该国大使克里克限期48小时离境。理由是克里克“态度粗鲁”且“不遵守外交惯例”。乍得官方没有提供进一步细节。

乍得政府内部一位消息人士向法新社透露，克里奇被指责“过度干预”乍得的国家治理。此外，他还因涉嫌发表分裂性言论而受到批评。这位大使已经多次受到“警告”。周五，德国外交部对乍得政府驱逐德国外交官的理由表示“完全不可理解”。

乍得现任总统名叫穆罕默德·伊德里斯·代比·伊特诺（Mahamat Idriss Déby Itno）。他从2021年4月开始掌权。他的父亲曾在乍得专制统治长达30年，2021年在该国北部前线视察期间受伤后去世。乍得是世界上最不自由的国家之一，也是最贫穷的国家之一。 在联合国人类发展指数中，乍得在 187个国家中排名第189位，表明贫困现象普遍存在。

现在掌握乍得的军政府最初承诺在18个月内组织选举。然后去年10月，现总统的统治又被延长了两年。德国和欧盟一些国家都对乍得何时可以恢复民主表示关切。

（法新社）

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