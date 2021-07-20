遭中国通缉的异议青年王靖渝 抵达荷兰寻求庇护

（德国之声中文网）移居海外丶今年19岁的中国青年王靖渝，2月因在网上质疑中国官媒对中印冲突死伤报导的真实性，并批评共产党，而遭中国警方通缉，展开逃亡生活。美联社21日引述美国人权组织「对华援助协会」消息称，王靖渝与未婚妻吴欢两人，已从乌克兰安全抵达荷兰，正在寻求庇护。

王靖渝2019年因发表支持香港示威遭警方迫害，因担忧人身安全，当时17岁的他被父母送至海外。今年因中印冲突的言论，遭中国下令得在3天内返回中国。4月初，他从迪拜转机至美国时，被当地警方逮补关押数周。

《美联社》取得迪拜检察院的文件称，王靖渝涉嫌「侮辱宗教」遭到调查。王靖渝的朋友当时曾向德国之声表示，王靖渝可能被遣返回中国。5月27日，在《美联社》关切王靖渝遭非法拘留的情形後，王靖渝就被释放，迪拜媒体办公室称，指控被撤销，并否认要将他驱逐到中国。

王靖渝离开迪拜後逃到土耳其，後来又到乌克兰。但王靖渝的未婚妻吴欢称，就在王靖渝抵达伊斯坦堡(Istanbul)的同一天，人仍在迪拜的她却遭杜拜警方拘捕，并移交中国领事馆人员。她说，被拘捕後她绝食几天，精神状况濒临崩溃，6月8日被中国领事馆释放。

来自中国的警告

《美联社》报导称，王靖渝到乌克兰後收到来自中国政府的警告电邮，中国官员称，他们知道王靖渝在乌克兰的藏身地，这封邮件据称是来自重庆市公安局，并表示他们正在找寻王靖渝的行踪。

邮件中写道：「你的行为已经完全从简单的寻衅滋事丶贬低我们的防卫烈士的罪名，变成了颠覆国家政权。我们公安机关和国家安全机关清楚知道你在哪里。我想提醒你，中国和乌克兰有引渡协议。」

7月19日，王靖渝再次收到同一人寄来的邮件称，「若你们俩夫妇再逃亡，我们已经准备好相关计画」。《美联社》表示已看过这两封邮件的截图。

王靖渝说：「我真的很害怕，我晚上都睡不好，他们说的很清楚，他们会对我采取行动。」而因为担忧遭到逮补，王靖渝与未婚妻吴欢飞往与中国没有引渡条约的荷兰，正寻求庇护，或希望至少能拿到临时居留签证。

帮助他们逃离乌克兰的「对华援助协会」会长傅希秋说，这对夫妇抵达阿姆斯特丹机场时，被荷兰移民当局告知，他们的护照已被注销。欧洲议会前议员巴斯-贝尔德(Bas Belder)说，他持续积极与荷兰司法单位联系，请官员注意这对夫妇的困境。

他补充说，这个案突显出中国共产党的中国领土外追捕他们的公民，并试图通过一切可能手段来抓捕他们。司法单位则说，它不能对个别案件发表评论。

《美联社》针对此案要求中国外交部丶重庆警方及中国驻华盛顿大使馆回应，都未收到回覆。

美国国务院20日也拒绝对该案件的具体细节发表评论。但在声明中称：「我们对中国侵犯人权的行为和虐待行为仍然感到震惊，并呼吁中国当局尊重其公民享有的基本自由…这适用于所有中国公民，无论人在中国境内和境外。」

中国扩权疑虑

王靖渝这起案件引发人们对中国将本国法律延伸到其他领地的疑虑，特别是对去年通过的「香港国安法」可能适用於任何国籍的人士，包括在香港以外的地方。

美国纽约大学法学院教授孔杰荣（Jerome Cohen）说，正式的引渡请求绝不是中国用来控制其海外公民的唯一工具。他说，更常见的是非正式模式，美国也在会这麽做，像是靠其他国家驱逐出境，但这些国家很少公开来做，所以外界更难追踪。

孔杰荣在谈到此案时表示，「很明显，这是中国的权力扩展到国外，中国肯定会通过非正式的驱逐或引渡等手段，也会以合法和非法的方式对他们在中国的家人进行胁迫。」

据了解，王靖渝2019年7月，通过抖音发表支持香港示威的评论和视频而遭到重庆警方迫害，并在被重庆外国语学校开除后被迫逃离中国。今年2月，王靖渝又因在微博发表质疑官媒报导中印冲突中死伤人数而激怒当局。

当时，中国官媒《人民日报》等在网上发布对王靖渝的通缉令。中国警方威胁王靖渝三天内回国，且他的父母遭重庆警方拘留，王靖渝称他收到威胁电话。此后，他一直无法联系到他的父母，《美联社》称，重庆警方曾发了一段他的父亲警告他不要接受美国媒体采访的录音。

王靖渝至今仍持续在推特上发表对中国政府的批评。他表示，将继续以任何方式发表意见，并说：「我想通过各种可能的方法在防火墙内发出我的声音，我仍然觉得，只有当防火墙内的中国人觉醒时，这个国家才有希望。」

（美联社）

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