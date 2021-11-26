遭中国施压 立陶宛外长呼吁欧盟介入交涉

（德国之声中文网）在立陶宛允许台湾以自身名义成立办事处後，中国开始对其进行反制措施。美国媒体Politico报导，立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）致函欧盟官员，呼吁欧盟介入并采取严厉的作为。

兰茨贝尔吉斯周一（6日）给欧盟贸易执委东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和外交及安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）的信中说，中国正以「前所未见」的强度对立陶宛施加「难以接受」的经济压力。

报导称，信中证实立陶宛遭到中国海关除名，立陶宛出口商已不能进入中国市场。信中写道：「立陶宛自今年8月以来一直面临出于政治动机的经济胁迫，很难不把中国最近实施的措施，视为那些胁迫的延伸。」

兰茨贝尔吉斯在信中向欧盟官员表示：「中国当局针对一个欧盟成员国的这行为，会对整个欧盟和共同贸易政策产生直接影响，我恳请你代表立陶宛与中国当局交涉，以解决目前的情况。」

在强调「欧盟一体和团结」的重要性时，他补充：「欧盟层级有必要作出强烈反应，以便向中国发出信号，出于政治动机的经济压力是不可接受的，也不能够容忍。」

报导称，在立陶宛问题上，欧盟已经被卷入了与北京的艰难困境。立陶宛也在今年5月退出了北京领导的17+1集团，这是一个中国与中东欧国家接触的一个多边外交论坛。

台湾7月宣布将於立陶宛首都维尔纽斯设立「台湾代表处」後，中国8月就要求立陶宛召回驻中大使米凯维切涅（Diana Mickeviciene），同时宣布召回驻立大使。在台湾驻立陶宛代表处于11月挂牌後，中国更决定将其与立陶宛的外交关系降为代办级，以表达「强烈不满和严正抗议」。

立陶宛与台湾关系持续紧密，该国国会友台小组主席马玛窦 (Matas Maldeikis) 日前访问台湾时提到，台湾在复杂的地缘政治环境中取得平衡，并同时发展经济与强化民主，让他愿向台湾人的毅力与智慧「致上崇高的敬意」。

他说：「立陶宛政府的友台政策在我们的社会获得广大民意支持。保护自由以及以规则为基础的国际秩序，攸关台湾与立陶宛的重要利益，我们必须强化与台湾的关系，共同合作来达成这个目标。」

（Politico）

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